遭問誰擁103間房喊居住正義？趙少康「不敢答」摳侯友宜親上火線
國民黨副總統候選人趙少康受邀，近日出席脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》專訪，薩泰爾娛樂3日在YouTube上傳最新節目片段，趙少康挑戰「酸民百萬富翁」問答時，主持人賀瓏第一關就給出難題，詢問「誰坐擁103間房還在喊居住正義？」趙少康先是一笑後，果斷選擇使用「CALL OUT」牌求救，下秒電話竟直接撥給國民黨總統候選人侯友宜，直球對決的場面引得滿堂彩。
記者孫唯容／綜合報導
趙少康近期頻繁登上脫口秀和訪談節目，憑著多年政論節目的主持功力，期望拉進年輕人與網路族群的距離，其中在《賀瓏夜夜秀》專訪趙少康挑戰「酸民百萬富翁」問答，面對有酸民在網路上留言稱「笑死，某某坐擁103間的在喊居住正義」，有4個選項分別是A：黃國昌；B：侯友宜；C：陳之漢；D：趙少康。
趙少康見狀沉默不語，隨後直喊，「我們還沒有當選就來害我們你看」，下秒選擇用「CALL OUT」牌求救並坦言「這我不敢答」，豈料他直接打事主侯友宜幫忙解答，並表示這不算求救，是要給對方一個說明的機會。
侯友宜一接到來電對趙少康說，「你不應該去上那個節目啦，上那個節目不行啦」，不過聽完問題後，侯友宜則回應，爭議房產裡面很安全，不可能是違建，也絕對都有依法繳稅，同學們都住得很舒服，未來也將要改為青年住宅。
後續賀瓏接過電話後，邀請侯友宜選後上節目開慶功宴，侯友宜一口答應回了3次「OK！」，而賀瓏也接續表示，「慶功宴不成也可以開檢討會喔」。