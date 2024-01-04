▲張誌家「後腦兩側痛」求助！　醫指「基底動脈症候群」警訊

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經常外食、口味重鹹 張誌家血壓偏高張誌家於2001年因完封世界盃日本一戰成名，後續更因代言果菜汁以一句經典廣告台詞「三餐老是在外，人人叫我老外」，讓民眾印象深刻。近期轉戰高球的他，因工作受邀至中國大陸工作，原跨年當天都還與家人視訊，卻在隔日早上家人發現聯繫不上，並趕緊請當地朋友查看，意外發現他人已在租屋處離世。
張誌家姊姊接受媒體訪問時表示，去年底張曾表示後兩側後腦勺部位會痛，經就醫檢查發現血壓偏高，家人表示不清楚張誌家是否有按照醫囑服藥，後續也沒注意是否有定期回檢追蹤；不過張母表示他三餐經常外食，口味也愛重鹹。
張誌家去年5月在臉書感慨發文：「人到了一定歲數真的要好好保養自己的身體」9月19日又求助：「有沒有醫學常識豐富朋友能解惑一下，最近常常莫名頭痛，尤其是曬太陽的時候，這個症頭直接影響最近打球的成績，痛的地方通常在後腦兩側，有朋友了解是什麼情形嗎？」
後腦杓對稱疼痛 恐是基底動脈症候群心血管疾病是國人十大死因僅次於癌症的致命要害。血液凝結成「血栓」易堵塞住血管，發生在心臟血管可能會造成心肌梗塞，若發生在腦血管，就會導致腦中風。
姜冠宇醫師指出，心肌梗塞就是冠狀動脈出問題，發病之前一定會有心血管的相關問題，「心血管和腦血管其實是一體，頭痛是非常重要的早期訊號，要注意是否有高血脂、高血壓狀況，尤其是運動後頭痛不可輕忽。」
針對張誌家頭部後腦勺兩側呈現對稱性疼痛，醫師進一步說明，人體供應小腦到後腦勺血液的部分，是從脖子的2條椎動脈上去，然後合成1個基底動脈。若患者全身血液迴圈或高血壓控制不佳，或是有栓塞的傾向，當出現後腦勺疼痛，恐是「基底動脈症候群」，就是基底動脈已狹窄，一旦激動時，恐提高栓塞風險、血流不順導致疼痛、暈眩甚至中風。
從張誌家發文顯示，當時他全身血液迴圈、心血管系統和腦血管系統其實就已有問題，早期若無察覺或處理頭痛危險信號，拖到最後就會出現心肌梗塞憾事。
另外，若是頭部前面疼痛，可能是腦動脈瘤或是栓塞；偏頭痛則是因為腦部血管擴張導致眼眶動脈周圍疼痛。但無論哪邊痛，整體都是屬於高血壓或者血管硬化的問題，「你腦血管不好，會有頭痛的情況，代表說你的心血管狀況一定也不好。」
至於民眾好奇張誌家近年仍有打高球運動，為何還會猝死？姜冠宇指出，運動可促進健康，但無法完全免除心血管疾病死亡風險，即使有規律運動，但若日常飲食高油高糖、肥胖、熬夜作息不正常、工作壓力大、情緒易怒等，仍存在危險因素。
他補充表示，頭痛較容易警覺，是因為供應頭部的血管一旦狹窄，就會讓人感到非常不舒服，症狀最為明顯，但心肌梗塞可能只有下巴麻、左手不適等徵兆，讓人誤以為休息一下就好，因而忽略風險。
姜冠宇提醒民眾，運動後或者平常有偶發性頭痛，不可輕忽，這代表人需要更多的休息或調整生活狀態，不只有單純運動而已，也建議就醫檢查哪些健康治標應及早控制，或者是否有潛在的心血管疾病，現今透過核磁共振（磁振造影MRI）可評估心血管疾病的死亡風險。
全台529萬人高血壓 722原則掌握血壓依據2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查結果，18歲以上國人的高血壓盛行率達26.8%，相當於每4人就有1人有高血壓問題，且仍有三成民眾不知道自己有高血壓，推估約有529萬人罹患高血壓，且盛行率隨年齡增加而上升。衛生福利部國民健康署呼籲民眾可透過定期且長期監測血壓值，並搭配722原則，清楚掌握血壓狀況，降低心血管疾病發生。
「7」連續7天量測
「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次
「2」每次量2遍，取其平均值
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60470
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