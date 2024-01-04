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偏鄉、弱勢兒少飲食和生活習慣不佳　專家揭「潛在疾病」

▲偏鄉、弱勢兒少飲食和生活習慣不佳　專家揭「潛在疾病」
▲偏鄉、弱勢兒少飲食和生活習慣不佳　專家揭「潛在疾病」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】禾煦兒少健康協會關注偏鄉與弱勢兒少健康，在彰化縣福興鄉萬豐社區辦理2023第二期「神農上菜 兒童廚藝交流大賽」活動，參賽者僅7至10歲（小學1至3年級），在兩個月的練習後，能正確清洗蔬果、用刀，並在老師引導下，展現煎出蛋餅和切水果的超齡烹飪實力，可見基本生活自理的技能，是孩子未來能正確飲食、自食其力的健康資本。

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改變弱勢學童　健全健康生活

禾煦兒少健康協會劉秀枝理事長表示，學童健康是國家的未來，我長期投入學校衛生，看到不少弱勢兒從小缺乏照顧，飲食和生活習慣不佳，影響將來的健康生活。看到這些孩子們在營養認識、料理上都有一定的健康自立能力，是改變很好的開始。

詹筱勻主任表示，全部21位孩子只有1-3年級，他們從對食材相當陌生，到現在能切出細細的高麗菜絲，也會小心翼翼地將蛋餅翻面和捲起，雖然做不到很漂亮，卻很有成就感。每週老師引導固定練習，家長們課後陪伴練習，孩子們的努力大家都看得見。

蔬果攝取不足　淺藏慢性疾病

陳奕曄秘書長指出，健康五蔬果、三蔬二果，國人朗朗上口，但台灣孩子卻蔬果攝取不足，每天蔬菜吃不到兩份，水果也僅吃到一份，7-12歲約每四位就有一位有過重及肥胖問題，且更讓人憂心的是，已經有不少台灣孩子是潛在慢性病或慢性病族群。

大環境充斥含糖飲料、油炸食品與零食，不利於孩子健康長大，協會除了持續每週供應孩子蔬果，更要增加孩子對環境的抵抗力，教孩子釣魚，學會健康自立，蔬果自食其力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60398

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