房市／信義房屋、王道銀行　獲公司治理評量特優

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中華公司治理協會公司治理評量共分成「股東權益維護與平等對待」、「利害關係人權益尊重」、「資訊透明與揭露」、「董事會職責履行」、「永續發展與治理」及「公司治理文化」等六大構面。信義房屋在各面向都獲得高分的肯定，其中又以「資訊透明與揭露」構面獲得評委滿分的認可，評審肯定信義房屋滿足利害關係人的資訊需求，以減少公司管理者與投資人之間的資訊不對稱性。
信義房屋說明，在「資訊透明與揭露」作為，信義房屋相信透明健全的資訊能夠保護投資人，並讓股東獲得充分資訊行使股東權利；因此在信義房屋網站中的「投資人關係專區」，揭露公司相關財務、業務資訊，「公司治理專區」揭露公司治理架構、董事會及各功能性委員會成員簡歷、董事會成員多元化政策及落實情形，相關政策、制度及執行情形說明。網站資訊由專人負責更新，方便利害關係人及社會大眾查詢。
此外，評審也讚許信義房屋網站揭露公司治理的目標與計劃、董事的專業資格、董事會功能性委員會的職責及運作情形、董事的出席率、董事會的績效評估、董事會成員及高階經理人薪資報酬的制度與政策等，資訊豐富且完整。
信義企業集團創辦人周俊吉表示，「創立信義房屋，就是為了促進房屋市場安全與良好交易環境，賺取適當利潤，而非最大利潤」，未來將持續精進公司治理作為，讓所設定的願景短中長期目標逐步落實，與國際接軌，達到「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」的願景。