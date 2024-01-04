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房市／信義房屋、王道銀行　獲公司治理評量特優

▲中華公司治理協會日前公布CG6014（2023）公司治理制度評量，信義房屋獲「特優」認證。（圖／資料照片）
▲中華公司治理協會日前公布CG6014（2023）公司治理制度評量，信義房屋獲「特優」認證。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

中華公司治理協會日前公布CG6014（2023）公司治理制度評量，共有信義房屋、王道銀行2家上市公司獲「特優」認證。信義房屋表示，自2009年起，連續14年每年編製企業社會責任報告書，並持續致力環境、社會及公司治理面向的ESG共好，將永續內化為企業DNA，此次評量在「資訊透明與揭露」構面中獲得評委滿分肯定。

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信義房屋表示，繼多次取得中華公司治理協會的公司治理評量認證後，為了持續提升公司治理作為，透過外部獨立的評量機構來檢視信義房屋自身的管理機制是否完善與落實。

中華公司治理協會公司治理評量共分成「股東權益維護與平等對待」、「利害關係人權益尊重」、「資訊透明與揭露」、「董事會職責履行」、「永續發展與治理」及「公司治理文化」等六大構面。信義房屋在各面向都獲得高分的肯定，其中又以「資訊透明與揭露」構面獲得評委滿分的認可，評審肯定信義房屋滿足利害關係人的資訊需求，以減少公司管理者與投資人之間的資訊不對稱性。

信義房屋說明，在「資訊透明與揭露」作為，信義房屋相信透明健全的資訊能夠保護投資人，並讓股東獲得充分資訊行使股東權利；因此在信義房屋網站中的「投資人關係專區」，揭露公司相關財務、業務資訊，「公司治理專區」揭露公司治理架構、董事會及各功能性委員會成員簡歷、董事會成員多元化政策及落實情形，相關政策、制度及執行情形說明。網站資訊由專人負責更新，方便利害關係人及社會大眾查詢。

此外，評審也讚許信義房屋網站揭露公司治理的目標與計劃、董事的專業資格、董事會功能性委員會的職責及運作情形、董事的出席率、董事會的績效評估、董事會成員及高階經理人薪資報酬的制度與政策等，資訊豐富且完整。

信義企業集團創辦人周俊吉表示，「創立信義房屋，就是為了促進房屋市場安全與良好交易環境，賺取適當利潤，而非最大利潤」，未來將持續精進公司治理作為，讓所設定的願景短中長期目標逐步落實，與國際接軌，達到「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」的願景。
 

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