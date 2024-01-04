高職就考到10證照！技職之光林姵宇勉技職生：堅持興趣、努力不懈

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招生總辦表示，高中3年，林姵宇努力練習手感及美感，累積考取10張證照，包括女子與女子美髮、美容、美睫、新娘秘書造型師等證照，其中國際保健美甲師、國際噴槍彩繪師還是乙級證照。
林姵宇分享考照秘訣，就是「堅持興趣加上持續努力」。以考取美髮證照為例，在考照前1個月，林姵宇放學後就會留在學校內加強練習，1周留校3到4天，每次約3到4小時，再加上導師指導以及同學們無私地分享技巧，順利考取證照。
林姵宇說，她把考試、比賽融入日常生活當中，因此不覺得犧牲玩樂的時間，只要對自己所學有興趣，再久再累的練習都不會覺得苦，反倒能發展為未來職業，學以致用樂在其中。
招生總辦提到，除了證照累積，林姵宇高中期間也獲選為該校的模範生，在校外參加亞洲盃新娘妝比賽獲得佳作。靠著自我要求和證照加持，林姵宇推甄時順利進入長庚科技大學化妝品應用系。
林姵宇未來想朝醫美或彩妝師發展，為了接觸更多元的時尚美妝領域，課餘時間就到彩妝品牌實習打工，提前熟悉未來就業市場和客戶需求；並設定目標，在大學畢業前夕，要考取難度更高的乙級證照和美容顧問執照。
林姵宇的高中導師廖珮玲表示，未來就業需要的是專業兼跨域的「T型人才」，美容科課程即以符合「T型人才」為教育目標。廖珮玲說，美容科所學是從頭到腳的保養跟造型，有些技術在就讀大學時期，就能彈性利用課餘時間賺取津貼，例如時下流行的美甲、美睫，在台灣年產值推估逾10億元，因此在大學校園裡，一定能找到想被服務的同學，既可以賺取津貼又可以精熟技術，這就是林姵宇的機會，相信林姵宇在高中奠定的扎實基礎之上，也能在大學期間持續養成技術。
廖珮玲認為，林姵宇因為堅持不懈而有好表現，證明只要願意努力，沒有什麼事是不可能，也勉勵所有技職體系的學生，只要堅持下去，人生就有無限可能。