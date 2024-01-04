foodpanda外送調查！7成力挺「要加香菜」 火鍋放芋頭勝負揭曉
台灣飲食多元，民眾的口味也大不同！長久以來加不加香菜、火鍋要不要加芋頭、吃咖哩飯拌不拌都是萬年話題。外送平台foodpanda在網路上推出「最強餐選」票選，今（4）公布目前的調查結果，知名 KOL 視網膜誓言與香菜勢不兩立，但不敵香菜大軍，挺香菜的民眾高達7成。其他咖哩飯拌不拌、芝麻和花生湯圓、火鍋加不加芋頭差距小，各有擁護者。
記者周淑萍/綜合報導
近年 MBTI 16 型人格測驗測驗風靡全球，不僅能進行人格特質分析，也運用在職涯規劃，選擇食物同樣與個性息息相關。foodpanda推出「最強餐選」，透過一連串的點餐習慣與食物偏好測驗，歸類出有料珍奶型、易碎舒芙蕾型、尊爵天丼型、大膽臭豆腐型等16 種性格屬性的測試。
同時在調查民眾對於餐點狀況，在活動截止前一週，foodpanda今（4）提早公開目前戰況，其中最讓人跌破眼鏡是香菜黨的高支持度，原本不被大家看好的香菜黨最新票數直衝 26 萬，相當於超過 7 成的支持度，大幅超過反香菜黨的 10 萬票。
而紅豆餅口味的支持率也呈現明顯落差，奶油派已獲得超過 28 萬票，遙遙領先紅豆派的 8 萬 4000票。大珍珠以將近 27 萬票的票數獲得高達 75% 的支持度；另外，咖哩拌不拌、花生或芝麻湯圓和火鍋加不加芋頭，三項票選支持率都相當接近。
為了持續炒熱活動，foodpanda 也特別為活動開設專區，網羅 6 大餐選政見相關美食，像是火鍋、湯圓、紅豆餅、咖哩等店家，即日起至 1 月 15 日，消費者只要輸入優惠碼【全民開吃】即可享有滿 250 元折抵 50 元的優惠。