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巴紐律師罹腸癌來台就醫！　費近一年治療成功完成療程

▲巴紐律師罹腸癌來台就醫！　費近一年治療成功完成療程
▲巴紐律師罹腸癌來台就醫！　費近一年治療成功完成療程

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】今(2023)年三月初，彰基醫學中心收到來自巴布亞紐幾內亞(簡稱巴紐)直腸癌病人班傑明先生來信詢問，是否能到彰基接受手術，經過多次與病人溝通協調後，病人決定來台就醫。

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巴紐醫療資源匱乏　台灣成就醫首選

巴紐是南太平洋地區醫療資源極度缺乏的國家之一，病人罹患直腸癌需轉往第三國就醫。班傑明先生是一位律師，年僅34歲，正值壯年，也在巴國政府部門工作，卻不幸罹患直腸癌第三期。他因此透過曾於彰基治療直腸癌的巴紐前外長夫人Janet Yaki女士轉介，於今年3月中旬抵達彰基治療，歷經為期近一年的放射治療、化療、腫瘤切除、臨時造口以及肛門重建手術等療程，於今年11月底順利完成所有療程，身體恢復狀況良好，預計於12月底返回巴紐。

班傑明表示，巴紐大部分的癌症病人會選擇轉往新加坡或菲律賓治療，前者費用極高，大部分病人無法負擔，後者則需要透過仲介公司，除要排隊等候多時，也需支付昂貴的仲介費。台灣的醫療技術是亞洲第一，來台灣治療不但時效快，不須透過仲介，費用也是他們可以負擔得起。最重要的是，當他決定來彰基的那一刻起，駐巴紐代表處及彰基海外醫療中心團隊就給予全力的協助，包括醫療簽證、接送機、住宿安排、生活照顧及就醫協助等，都讓他們全家在台灣期間宛如在自己的故鄉。

詳細溝通醫療過程　醫病互信治療更順利

彰基醫學中心大腸直腸外科醫師張譽耀表示，初接到患者提供的相關檢查報告時，很擔心整個治療時程至少需要半年以上，病人是否能負擔。知道班傑明仍決定到台灣治療後，他覺得他有使命要全力治好他。在每次門診過程中，也詳細讓班傑明了解他的治療進展並回答所有的疑問。醫病的關係與信任，以及病人全力配合，是手術成功的重要關鍵。張譽耀表示，希望班傑明回去巴紐後能好好照顧身體，定期追蹤，期望未來能在巴紐見面。

彰基與巴紐醫療互動頻繁　協助更多國際病友

彰基每年除派遣醫療團前往合作醫院進行醫療服務外，也培訓巴紐專科醫師，陳穆寬總院長也曾率隊親自前往巴紐進行口腔癌的教學及防治，目前也正與巴紐國家醫院討論簽署病人轉介合約，未來可以服務更多巴紐的癌症與重症病患。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60436

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