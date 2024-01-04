▲巴紐律師罹腸癌來台就醫！　費近一年治療成功完成療程

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巴紐醫療資源匱乏 台灣成就醫首選巴紐是南太平洋地區醫療資源極度缺乏的國家之一，病人罹患直腸癌需轉往第三國就醫。班傑明先生是一位律師，年僅34歲，正值壯年，也在巴國政府部門工作，卻不幸罹患直腸癌第三期。他因此透過曾於彰基治療直腸癌的巴紐前外長夫人Janet Yaki女士轉介，於今年3月中旬抵達彰基治療，歷經為期近一年的放射治療、化療、腫瘤切除、臨時造口以及肛門重建手術等療程，於今年11月底順利完成所有療程，身體恢復狀況良好，預計於12月底返回巴紐。
班傑明表示，巴紐大部分的癌症病人會選擇轉往新加坡或菲律賓治療，前者費用極高，大部分病人無法負擔，後者則需要透過仲介公司，除要排隊等候多時，也需支付昂貴的仲介費。台灣的醫療技術是亞洲第一，來台灣治療不但時效快，不須透過仲介，費用也是他們可以負擔得起。最重要的是，當他決定來彰基的那一刻起，駐巴紐代表處及彰基海外醫療中心團隊就給予全力的協助，包括醫療簽證、接送機、住宿安排、生活照顧及就醫協助等，都讓他們全家在台灣期間宛如在自己的故鄉。
詳細溝通醫療過程 醫病互信治療更順利彰基醫學中心大腸直腸外科醫師張譽耀表示，初接到患者提供的相關檢查報告時，很擔心整個治療時程至少需要半年以上，病人是否能負擔。知道班傑明仍決定到台灣治療後，他覺得他有使命要全力治好他。在每次門診過程中，也詳細讓班傑明了解他的治療進展並回答所有的疑問。醫病的關係與信任，以及病人全力配合，是手術成功的重要關鍵。張譽耀表示，希望班傑明回去巴紐後能好好照顧身體，定期追蹤，期望未來能在巴紐見面。
彰基與巴紐醫療互動頻繁 協助更多國際病友彰基每年除派遣醫療團前往合作醫院進行醫療服務外，也培訓巴紐專科醫師，陳穆寬總院長也曾率隊親自前往巴紐進行口腔癌的教學及防治，目前也正與巴紐國家醫院討論簽署病人轉介合約，未來可以服務更多巴紐的癌症與重症病患。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60436
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