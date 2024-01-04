受邀經濟學人撰文　吳釗燮指正紀錄中國介選行為「選後公布」

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吳釗燮也說，目前台灣正在採取措施抵抗中國介選，並正在紀錄相關的經驗，在選舉結束後，經諮詢各國專家，相關分析很快就會發布，也希望台灣經驗能成為國際秩序的積極貢獻，從而幫助自由世界對抗一心侵蝕民主制度的獨裁國家。 我們相信民主將會獲勝。
吳釗燮說明，台灣已經歷七次民主大選及三次政權和平移轉，每次大選都是民主進程及成果的體現，然而歷次大選都面臨中國以軍事威嚇及經濟脅迫企圖干預，中國一向利用台灣民主社會的開放，透過網路戰、假訊息等混合戰手段操縱輿論，混淆選民視聽。
吳釗燮嚴正表示，中國試圖透過台灣測試其威權主義的影響力，如果中國成功破壞台灣民主自由的價值，未來也將試圖干預全球民主陣營。台灣1月13日選舉是2024年全球40多場大選之一，呼籲國際社會嚴防威權中國操縱民主國家選舉。
吳釗燮表示，「紐約時報」去年12月報導引述美國國家安全官員指出，中國可能進行包括運用人工智慧傳播假訊息，以影響民主國家選舉。吳部長指出，台灣位居抵制中國威權擴張的最前線，是中國企圖在海外拓展惡性影響力的試煉場。
吳釗燮說，由衷感謝民主陣營在G7、歐盟、美日韓大衛營峰會等國際場域仗義執言，並呼籲國際社會嚴正關注中國試圖透過影響力和混合戰手段，破壞台灣民主的行為。
英國「經濟學人」雜誌創立於1843年，報導面向含括全球政治、經濟、商業、科技、文化、藝術等，共發行6個地區版本，紙本及數位版發行量逾150萬份，網站不計重複訪客的閱覽人數每月逾879萬，極具國際輿論影響力。