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「運動禁藥」就在身邊！感冒藥、高血壓藥等都藏地雷　中藥更不可輕忽

▲「運動禁藥」就在身邊！感冒藥、高血壓藥等都藏地雷　中藥更不可輕忽
▲「運動禁藥」就在身邊！感冒藥、高血壓藥等都藏地雷　中藥更不可輕忽

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】在運動賽事中，常會看到運動員因為驗出禁藥反應，而被取消參賽資格或獎牌的消息。但這些「運動禁藥」其實並不少見，感冒用藥、高血壓用藥等，甚至是中藥裡頭都可能含有禁用成分。

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運動禁藥是運動領域的一門大學問，因此中華民國藥師公會全國聯合會在體育署支持下，於今（2023）年開始進行「運動禁藥諮詢藥師培訓」認證，希望能發揮專業成為運動員的最佳夥伴之一。

感冒藥、痘痘藥、氣喘用藥等　可能都有禁用成分

「運動禁藥禁用清單」是由世界運動禁藥管制組織（WADA）訂定，其中詳細列賽內期間與賽外的禁用物質，一旦運動員被檢測出使用運動禁藥，可能就會面臨停權處分。

許多藥品都有可能含有禁用物質，以過去最常被諮詢的感冒藥為例，藥師公會全聯會表示，像治療鼻塞的擬麻黃鹼（Pseudoephedrine）屬於興奮劑，抗發炎的培尼皮質醇（Prednisolone）屬於糖皮質類固醇，部分止咳藥水含有的阿片酊（Opium tincture）則屬於麻醉性止痛劑，這3種類別都是禁用物質。

此外，藥師公會全聯會提到，用於感冒、氣喘的乙二型致效劑，如：Trimetoquinol、Fenoterol等，也被列入禁藥禁用清單中，就連用於降眼壓的乙醯偶氮胺（Acetazolamide）、治療青春痘的保鉀型利尿劑（Spironolactone），以及口服排卵藥Clomiphene，也都屬於運動禁藥。

中藥也有運動禁藥風險　從藥名更看不出成分易誤食

許多人可能會想既然西藥這麼多禁用物質，那就改用中藥，但其實不只西藥，中藥也可能含有禁用物質。藥師公會全聯會表示，像麻黃、半夏等含有麻黃素，是興奮劑的一種，另外像蓮子心、細辛等則是有去甲烏藥鹼，屬於乙二型致效劑，都是禁用類別。

而且這些中藥材又常以複方的形式使用，藥師公會全聯會指出，包含小青龍湯、防風聖通散、清氣化痰丸、二陳湯等，都含有上述禁用成分，但從名稱上不易直接識別，因此運動員在中藥上誤用禁藥的風險其實不會低於西藥。

運動員用藥前可諮詢藥師　142位藥師通過認證將上線

這些藥品對於民眾而言其實都並不陌生，甚至已是生活的一部分，運動員或團隊若稍未注意就有可能誤觸禁藥規範。因此需要藥師的專業介入，藥師公會全聯會在全國已辦理6場課程，包含運動禁藥管制規範、禁用清單、治療用途豁免、實驗室檢測、結果管理等內容，讓藥師能全面掌握運動禁藥相關知識。

完成課程後通過考試就能取得「運動禁藥諮詢藥師培訓」認證資格，截至目前，全台已有142名藥師取得認證。

藥師公會全聯會表示，今年底、明年初將會公告第一批通過認證的藥師名單和聯繫方式，往後不論是職業運動員、業餘運動員或短暫擁有運動員身分者，對於運動禁藥或服藥上有任何疑問時，都能快速找到藥師好夥伴為自己解惑。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60423

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