▲「運動禁藥」就在身邊！感冒藥、高血壓藥等都藏地雷　中藥更不可輕忽

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感冒藥、痘痘藥、氣喘用藥等 可能都有禁用成分「運動禁藥禁用清單」是由世界運動禁藥管制組織（WADA）訂定，其中詳細列賽內期間與賽外的禁用物質，一旦運動員被檢測出使用運動禁藥，可能就會面臨停權處分。
許多藥品都有可能含有禁用物質，以過去最常被諮詢的感冒藥為例，藥師公會全聯會表示，像治療鼻塞的擬麻黃鹼（Pseudoephedrine）屬於興奮劑，抗發炎的培尼皮質醇（Prednisolone）屬於糖皮質類固醇，部分止咳藥水含有的阿片酊（Opium tincture）則屬於麻醉性止痛劑，這3種類別都是禁用物質。
此外，藥師公會全聯會提到，用於感冒、氣喘的乙二型致效劑，如：Trimetoquinol、Fenoterol等，也被列入禁藥禁用清單中，就連用於降眼壓的乙醯偶氮胺（Acetazolamide）、治療青春痘的保鉀型利尿劑（Spironolactone），以及口服排卵藥Clomiphene，也都屬於運動禁藥。
中藥也有運動禁藥風險 從藥名更看不出成分易誤食許多人可能會想既然西藥這麼多禁用物質，那就改用中藥，但其實不只西藥，中藥也可能含有禁用物質。藥師公會全聯會表示，像麻黃、半夏等含有麻黃素，是興奮劑的一種，另外像蓮子心、細辛等則是有去甲烏藥鹼，屬於乙二型致效劑，都是禁用類別。
而且這些中藥材又常以複方的形式使用，藥師公會全聯會指出，包含小青龍湯、防風聖通散、清氣化痰丸、二陳湯等，都含有上述禁用成分，但從名稱上不易直接識別，因此運動員在中藥上誤用禁藥的風險其實不會低於西藥。
運動員用藥前可諮詢藥師 142位藥師通過認證將上線這些藥品對於民眾而言其實都並不陌生，甚至已是生活的一部分，運動員或團隊若稍未注意就有可能誤觸禁藥規範。因此需要藥師的專業介入，藥師公會全聯會在全國已辦理6場課程，包含運動禁藥管制規範、禁用清單、治療用途豁免、實驗室檢測、結果管理等內容，讓藥師能全面掌握運動禁藥相關知識。
完成課程後通過考試就能取得「運動禁藥諮詢藥師培訓」認證資格，截至目前，全台已有142名藥師取得認證。
藥師公會全聯會表示，今年底、明年初將會公告第一批通過認證的藥師名單和聯繫方式，往後不論是職業運動員、業餘運動員或短暫擁有運動員身分者，對於運動禁藥或服藥上有任何疑問時，都能快速找到藥師好夥伴為自己解惑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60423
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