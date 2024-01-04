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阿嬤因病氣切5年…沒人想說話　靠「她」溫暖心房

▲阿嬤因病氣切5年…沒人想說話　靠「她」溫暖心房
▲阿嬤因病氣切5年…沒人想說話　靠「她」溫暖心房

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】一位阿嬤因疾病關係已放置氣切5年，因無法正常與他人溝通，跟家人及朋友日漸疏遠，「沒有人想跟我說話，只有陳醫師會聽，我想多跟她說說話。」從醫病互動中，阿嬤的心房逐漸溫熱。衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（簡稱醫福會）在歲末年終舉辦「多元守護．在地醫療」記者會，由醫福會執行長林慶豐率領部醫代表共同宣誓全台各地部立醫院照顧民眾健康的決心，「走進偏鄉不只治療您的身，更療癒您的心」。

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林慶豐表示，衛福部所屬26家醫院111年服務已達147,128人次、112年1-10月服務亦達136,903人次，致力於提供多元的在地醫療服務。民眾除了到院就診外，部分社區位處交通不便處，也提供據點巡迴醫療或是到宅的照護模式，包括：

部落巡迴醫療服務

遠距醫院服務

預防保健服務

兒童精神醫療

兒童牙科定期巡診

假日急醫療救護站

居家照護服務

居家整合醫療

居家護理

居家安寧療護

▲▼衛福部所屬26家醫院提供多元的在地醫療服務。（醫福會提供）

部立台南醫院院長楊延光分享，部醫執行公醫四大使命：接軌長照、醫療照護、教學研究、公共衛生。一位65歲王阿姨平日務農忙碌，健康維持以保健食品為主，病痛鮮少就醫，最近感到容易喘，聽鄰居轉述活動中心有超音波巡迴醫療服務，撥空午休時段就近看診，超音波檢查後發現腎實質病變，轉介回醫院進一步檢查，確診為慢性腎臟病第三期。

以部立台南醫院新化分院為例，該院提供台南市境內老年人口佔31%的左鎮區中西聯合門診的駐診服務。中醫醫療服務包括針灸、中藥，西醫醫療服務則有巡迴超音波車。一位90歲陳姓阿公因疾病及年邁鮮少外出，導致社交體力衰退迅速，困難獨自行走，造成四肢多處跌倒外傷。幾次中醫針灸看診，醫病間建立信任感，雖然阿公什麼事都忘記了，但「總是記得要來針灸……」

花蓮偏鄉、南投「無醫村」　巡迴醫療照顧鄉親

部立台南醫院新化分院張耀仁分院長表示，左鎮區居民以傳統務農為主，長者罹患退化性關節炎、慢性疾病居多，因應高齡而來的各種疾病與功能退化，行動不便者長者就醫困難度增高，由醫院主動至社區服務，提供中醫、腎臟科、胃腸科及居家醫療的服務，讓長者可以免去舟車勞頓的往返醫院。

花蓮醫院副院長林哲民表示，花蓮縣地形狹長、依山傍海，醫療資源相對少且不便，有些長者住在深山，光要走下山就要花上半個多小時，路途艱辛。醫療團隊「行腳」深入山區，每週到豐濱鄉巡迴醫療，把醫療帶到需要的地方。

南投醫院家醫科主任張家銘也說，南投縣鹿谷鄉初鄉村是連診所都沒有的「無醫村」，當地就醫民眾有高達85%都是70歲以上長者，南投醫院從2020年提供每週駐診服務，還有提供居家醫療服務。

彰化醫院副院長陳殷正也分享，配合國家C肝防治政策，在二水鄉設置肝病特別門診，2017年起至今已完治1340人，完治率高達95％，更提供「長者不動我們動」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60433

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