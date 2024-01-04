▲阿嬤因病氣切5年…沒人想說話　靠「她」溫暖心房

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部落巡迴醫療服務
遠距醫院服務
預防保健服務
兒童精神醫療
兒童牙科定期巡診
假日急醫療救護站
居家照護服務
居家整合醫療
居家護理
居家安寧療護
▲▼衛福部所屬26家醫院提供多元的在地醫療服務。（醫福會提供）
部立台南醫院院長楊延光分享，部醫執行公醫四大使命：接軌長照、醫療照護、教學研究、公共衛生。一位65歲王阿姨平日務農忙碌，健康維持以保健食品為主，病痛鮮少就醫，最近感到容易喘，聽鄰居轉述活動中心有超音波巡迴醫療服務，撥空午休時段就近看診，超音波檢查後發現腎實質病變，轉介回醫院進一步檢查，確診為慢性腎臟病第三期。
以部立台南醫院新化分院為例，該院提供台南市境內老年人口佔31%的左鎮區中西聯合門診的駐診服務。中醫醫療服務包括針灸、中藥，西醫醫療服務則有巡迴超音波車。一位90歲陳姓阿公因疾病及年邁鮮少外出，導致社交體力衰退迅速，困難獨自行走，造成四肢多處跌倒外傷。幾次中醫針灸看診，醫病間建立信任感，雖然阿公什麼事都忘記了，但「總是記得要來針灸……」
花蓮偏鄉、南投「無醫村」 巡迴醫療照顧鄉親部立台南醫院新化分院張耀仁分院長表示，左鎮區居民以傳統務農為主，長者罹患退化性關節炎、慢性疾病居多，因應高齡而來的各種疾病與功能退化，行動不便者長者就醫困難度增高，由醫院主動至社區服務，提供中醫、腎臟科、胃腸科及居家醫療的服務，讓長者可以免去舟車勞頓的往返醫院。
花蓮醫院副院長林哲民表示，花蓮縣地形狹長、依山傍海，醫療資源相對少且不便，有些長者住在深山，光要走下山就要花上半個多小時，路途艱辛。醫療團隊「行腳」深入山區，每週到豐濱鄉巡迴醫療，把醫療帶到需要的地方。
南投醫院家醫科主任張家銘也說，南投縣鹿谷鄉初鄉村是連診所都沒有的「無醫村」，當地就醫民眾有高達85%都是70歲以上長者，南投醫院從2020年提供每週駐診服務，還有提供居家醫療服務。
彰化醫院副院長陳殷正也分享，配合國家C肝防治政策，在二水鄉設置肝病特別門診，2017年起至今已完治1340人，完治率高達95％，更提供「長者不動我們動」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60433
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