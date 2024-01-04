汐止版「在路上」！賴品妤下班封路造勢惹民怨 媒體人一句話酸爆
民進黨立委賴品妤昨日在汐止交通要道旁封路進行造勢，因正逢下班時間，讓原本就時常塞車的路段大堵塞，引發民怨紛紛上網痛批，賴品妤親上火線在臉書上向網友致歉，表示不好意思。資深媒體人謝曜州在臉書酸，真正在汐止生活、天天通勤，就絕對不可能選在上下班時間封路造勢，並說這是汐止版的「在路上」。
記者何哲欣／台北報導
賴品妤在臉書致歉，他解釋，為了盡可能不讓選舉活動影響到大家，所以黨部此次特別提前十天在汐止舉辦選前之夜；原本也預計在運動場內舉辦，但因為草坪維護作業故無法出借。最後僅剩忠孝東路為可以申請並符合需求的場地，並依據區公所、分局規定申請路權，主辦方也在事前於前後各點設置改道指示牌，並請義交協助引導。
賴品妤說，因為活動封路需求，又剛好下雨，造成鄉親困擾，非常不好意思；一早便馬上請團隊到現場了解，並協調汐止分局協助交通引導。「謝謝大家的建議，我都收到了，汐止的交通問題一直是我這四年以來最關注並積極解決的問題，未來我們一定會更加注意。」
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