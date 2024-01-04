▲他嚴重牙周病戴活動假牙食物咬不爛　「1招」解噴假牙、咀嚼卡卡困擾

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治療局部缺牙 有2種修復方式奇美醫院牙醫部贋復科主治醫師邱武平指出，面對局部缺牙的病人，可以利用「修磨前後牙」的假牙牙橋或是「人工植體」來幫病人進行缺牙的修復。但若缺牙太多，沒有足夠的牙齒可以提供假牙牙橋的支撐，或是因為預算上及身體系統性的問題，沒辦法接受多顆植牙的治療，局部活動義齒就是假牙醫師在面對局部多顆缺牙病人時的一種治療方式。
局部活動假牙異物感大 缺牙多致不穩定、噴假牙等問題邱武平指出，局部活動義齒靠著鉤子鉤在僅存的牙齒上提供穩固性，讓病人吃東西的時候不會脫落，另外也利用病人缺牙區的牙肉和僅存的牙齒支撐假牙，解決因缺牙而無法咀嚼東西的困擾。但是當缺牙數量愈來愈多，能勾的牙齒愈來愈少，局部活動義齒就會相對變得不穩定，講話時假牙可能會晃動之外，也會不時壓迫到粘膜造成疼痛。
除了勾不牢固的問題，由於能夠支撐的牙齒數量減少，也大大增加缺牙區粘膜的負擔，導致病人咀嚼食物沒有力氣、東西咬不爛，進而導致消化不良、食慾不振的問題，這些都是我們在面對大範圍局部缺牙病人首要解決的困境。
以植牙當支柱搭配活動假牙 減少黏膜負擔邱武平分享，可以在特定區域植上人工植體，利用人工植體的穩固來支撐局部活動假牙，減少脆弱的「粘膜」的負擔，病人便可以放心的吃東西；另外在人工植體上，我們可以接上特殊的連接體，把活動假牙扣住，增加局部活動義齒的穩固性，減少進食時，食物跑到假牙內部的機會，而且若植體位置規劃的宜，甚至可以減少鉤子的數量，進而增加美觀。
這種利用人工植體來輔助局部活動假牙的方法，因植體數量不用像植牙固定假牙需要那麼多的顆數，所以手術傷口範圍都不會很大，費用上也不會那麼高昂，適合在大範圍缺牙、有預算或身體條件上的限制沒辦法植太多顆植牙，且配戴局部活動假牙不舒適的病人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60439
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