90歲《蝙蝠俠》米高肯恩息影！《逃亡》謝幕吐心聲：帶著一切離開
演藝資歷超過70年、演出超過160部電影，現年90歲的兩屆「奧斯卡得主」米高肯恩（Michael Caine），曾主演《蝙蝠俠》系列電影老管家「阿福」廣為人知，他將以電影《一個人的逃亡》（The Great Escaper）作為謝幕之作，米高肯恩感動道：「我想我最好帶著這一切離開！我已經收到很棒的回饋了，還有什麼能比這些更好嗎？」
記者黃雅琪／綜合報導
米高肯恩過去因為脊椎問題影響腿部，導致行動不便，多年來都喊著要息影：「我現在會拿到的角色，只有90歲或85歲的男人，這些角色都不會是主角，沒有男主角會是90歲，年輕貌美的男女才能當上主角，而我連走路都走不好，所以我想最好趁現在引退。」他三度拒絕本片邀約，不過劇組為他量身打造，讓他每讀一次劇本，都再一次愛上伯尼這位人物，更被片中一幕特別的場景所感動，因此最終決定接演。
《一個人的逃亡》講述，2014年，一名89歲的英國二戰老兵「伯尼」，瞞著所有人從養老院落跑，獨自前往法國，只為了參與「諾曼第登陸70週年」紀念活動，向昔日戰友們致敬。導演奧立佛派克（Oliver Parker）得知米高肯恩跟伯尼同樣出身自勞工階層，過去都曾擔任過軍人，與劇組一致認定只有他才能勝任這個角色：「米高肯恩一直都是我的第一選擇，他就像伯尼曾經也是一名軍人，所以當你和他談論這些事情時，你會知道他有豐富的理解力與情感。」
其實米高肯恩也曾在19歲時參與過韓戰，回憶起當年經歷，也讓他十分感慨：「我們在壕溝中生存，於黑暗中作戰，而我真的有夠害怕，每個人都一樣很害怕。所以我能夠理解死亡、親近戰友的受傷與死亡，我真的看太多了，難以置信，我再也不想經歷這一切了。」《一個人的逃亡》1月19日全台上映。
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