《天堂M》Ｘ啤酒頭釀造推六週年禮盒　福利活動、高經驗副本上線

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《天堂M》六週年首次台韓跨國戰「虛空的寺院」戰況熱血精彩，為應援台灣玩家，官方首度與在地精釀啤酒品牌啤酒頭釀造合作，將宋培弘、段淵傑、葉奕辰三位釀酒師對釀酒的狂熱執著，與《天堂M》玩家對遊戲的熱愛連結，並呼應「台灣No.1」的口號，攜手推出「六週年限定啤酒禮盒」，邀請玩家一起為六週年跨國戰舉杯致敬。
「六週年限定啤酒禮盒」以職業角色為主題設計，搭配勝利好兆頭的諧音梗命名6款風味啤酒，另外還包含：《天堂M》Logo造型開瓶器1個、六週年專屬酒杯2個其中酒杯以獨具台式風情的「143啤酒杯」為杯型，象徵跨國戰中官方對台灣的支持；而外裝更以跨國副本中的最強BOSS「吉爾塔斯」作為設計，展現玩家對於強敵無畏無懼的態度。
🟡6款特色啤酒內容如下
📍1 王族「冬瓜躺著贏」：以高貴不凡的形象及手捧皇冠的元素，搭配上冬瓜糖風味啤酒，呈現勝券在握、必贏的形象。
📍2 騎士「洛神力輸出」：使用戰士近身攻擊，手持巨劍特徵，搭配洛神酸口味，象徵驍勇善戰、大劍落下有如神助般的輸出姿態。
📍3 法師「文旦你輸定」：以象徵神秘的紫色作為元素，並融入文旦果甜香氣，打造法師攻擊時流線圓滑的輸出氛圍。
📍4 暗黑騎士「巧克力量壓制」：以此次改版主要攻擊強化為特點，搭配巧克力風味，體現壓制對手，不受敵對牽制後甜味飄逸感受。
📍5光圈「芭芒柳你一命」、6「桂花烏龍總贏」：光圈湧現帶領玩家前往未知領域，酸甜滋味的果調啤酒與桂花烏龍茶調的香甜回甘，呼應未知勝戰、敗北的戰役結果。
🟡最終榮譽排行榜出爐
《天堂M》首次跨國戰「虛空的寺院」戰況熱血激烈，首週由韓國血盟率先拿下最強BOSS「吉爾塔斯」的首殺，最終榮譽排行榜也將公佈於官方網站，項目包含：「擊殺敵對玩家數」、「助攻擊殺敵對玩家數」、「消滅怪物數量」與「副本使用時間」，每項目排行前十名玩家皆可獲得變身卡、魔法娃娃卡等極為珍稀的獎勵，最高可獲得神話級道具！一起為勝利的玩家們喝采吧！
🟡六週年福利活動持續推出
六週年不僅首次開放台韓跨國戰，也持續推出豐厚獎勵活動。即日起至1月31日，每日登入完成指定任務可獲得「六週年紀念硬幣」，並有機會獲得透過「六週年紀念禮物箱（活動）」開出「[變身卡] 生日慶祝妖精」、「[變身卡] 生日慶祝怪物」；即日起至1月10日，還可花費金幣購買「GAMA COUPON禮物箱」，開啟後可直接獲得「GAMA COUPON 特殊變身覺醒」、「GAMA COUPON 特殊魔法娃娃覺醒」。
🟡高經驗副本同步開放
高經驗副本「黑騎士的秘密基地」即日起至1月24日限時開放，副本怪物不僅經驗值豐富，擊殺還有機率獲得活動材料「暗黑結晶（活動）」，可用於製作「暗黑騎士團的魔法娃娃卡箱（活動）」、「暗黑騎士團的變身卡箱（活動）」等各式道具，玩家敬請把握。
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