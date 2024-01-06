調酒師的夢靨！「這款調酒」市場罕見　新開街機主題酒吧親吐原因

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SPEEDRUN by VG Taipei將當代調酒風格帶回了80年代盛行的酒吧風格 - Arcade Bar，營造復古風潮，期望彷彿時光倒流，酒吧藏身在自家餐廳的二樓，是隱密的Speakeasy bar，吧內擺滿了各種經典的遊戲機台，消費滿額，就可以去打一場《快打旋風》等復古遊戲。
至於SPEEDRUN by VG Taipei的固定酒單，已走復古風，編號1-10的十杯特調是以經典調酒為雛形，致敬了十個經典角色的概念設計，像是知名卡通的「妙蛙種子」，也有經典電玩的「星之卡比」，也有電影「康斯坦汀：驅魔神探」等。其中最讓人驚喜的是「卡比之星」，概念其實來自 「RAMOS GIN FIZZ」。
說起「RAMOS GIN FIZZ」，就要提到另一杯更為經典的「Gin Fizz」調酒，其配方通常是琴酒加入糖、檸檬汁、蘇打水等；-而「RAMOS GIN FIZZ」則於此配方中又更加入奶油、蛋白、橙花水等，其最難調製之處，在於蛋白與奶油並需費時加以搖晃，才能產生細緻綿細的泡沫，也才能讓泡沫於杯頂顯得高聳，因此「RAMOS GIN FIZZ」也被戲稱是「鍛鍊調酒師的二頭肌」的一款調酒。而SPEEDRUN by VG Taipei的「卡比之星」，則是還加入莓果、洛神花等元素，喝起來更酸甜順口。也難怪「RAMOS GIN FIZZ」這杯酒，會成為女性最愛經典調酒之一。
想喝美味調酒，還有可飽覽新北最美景致的高空餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」，2024年初始，Asia49推出歐亞混血的「大馬特色葡式燒烤海鮮」，豐盛海味以進化版辣醬和蕉葉裹身，直火燒烤，讓海鮮濃鮮有味，香氣四溢。全新特調「浪漫三部曲」，也同步於1/8-2/29登場，包含無酒精熱調飲「阿嬤的夢中情人」及二款調酒「櫻花樹下的愛情」、「最美的一道光」。
其中的「櫻花樹下的愛情」，是結合琴酒、蜜李酒、蔓越莓汁，並點綴鹽漬櫻花，呈現戀愛過程裡最甜蜜的紅粉色系。上桌時還會在杯口擠上煙燻泡泡，破掉瞬間散發淡淡莓果香，增添夢幻感受。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！