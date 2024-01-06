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調酒師的夢靨！「這款調酒」市場罕見　新開街機主題酒吧親吐原因

▲名為「RAMOS GIN FIZZ」的這杯調酒，讓每個調酒師聽到都會崩潰，堪稱「調酒師的夢靨」，因為調製過程相當麻煩、費工耗時。（圖／記者葉盛耀攝）
▲名為「RAMOS GIN FIZZ」的這杯調酒，讓每個調酒師聽到都會崩潰，堪稱「調酒師的夢靨」，因為調製過程相當麻煩、費工耗時。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

坊間流傳著一款調酒，每個調酒師聽到都會崩潰，堪稱「調酒師的夢靨」，名為「RAMOS GIN FIZZ」，因為調製過程相當麻煩、費工耗時，許多酒吧幾乎不會將之納入固定酒單內，新開酒吧「Speedrun by VG Taipei」卻大膽主推此酒款。而店裡更以遊戲街機為主題，來此消費滿額就可以選個喜歡的機檯打遊戲。即便酒吧位在通化夜市周邊的二樓相當低調，卻已吸引不少老饕酒客，假日一位難求。

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新開沒幾個月的SPEEDRUN by VG Taipei，是VG餐飲集團全新打造的品牌，以「速通」為名。經理東岳提到，酒吧名源自電子遊戲中的快速通關術語，在電玩界，Speedrun代表著以最短時間通關，而在調酒師的競技中，Speedrun也是一個備受矚目的比賽項目，要在限定時間內呈現極致的調酒技藝，也傳達「喝得快，玩得趣味無窮」此概念。

▲新開酒吧「Speedrun by VG Taipei」以遊戲街機為主題，而調酒則是將經典調酒翻玩，甚至相當費工耗時的「RAMOS GIN FIZZ」這裡也有賣。（圖／Speedrun by VG Taipei提供）
▲新開酒吧「Speedrun by VG Taipei」以遊戲街機為主題，而調酒則是將經典調酒翻玩。 （圖／Speedrun by VG Taipei提供）
SPEEDRUN by VG Taipei將當代調酒風格帶回了80年代盛行的酒吧風格 - Arcade Bar，營造復古風潮，期望彷彿時光倒流，酒吧藏身在自家餐廳的二樓，是隱密的Speakeasy bar，吧內擺滿了各種經典的遊戲機台，消費滿額，就可以去打一場《快打旋風》等復古遊戲。

▲SPEEDRUN by VG Taipei裡頭擺滿了好幾座經典的遊戲機台。（圖／SPEEDRUN by VG Taipei提供）
▲SPEEDRUN by VG Taipei裡頭擺滿了好幾座經典的遊戲機台。（圖／SPEEDRUN by VG Taipei提供）
至於SPEEDRUN by VG Taipei的固定酒單，已走復古風，編號1-10的十杯特調是以經典調酒為雛形，致敬了十個經典角色的概念設計，像是知名卡通的「妙蛙種子」，也有經典電玩的「星之卡比」，也有電影「康斯坦汀：驅魔神探」等。其中最讓人驚喜的是「卡比之星」，概念其實來自 「RAMOS GIN FIZZ」。

▲「康斯坦汀：驅魔神探」這杯調酒除了名稱來自電影片名，配方則是由經典調酒Old Fashion所變化而來。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「康斯坦汀：驅魔神探」這杯調酒除了名稱來自電影片名，配方則是由經典調酒Old Fashion所變化而來。（圖／記者葉盛耀攝）
說起「RAMOS GIN FIZZ」，就要提到另一杯更為經典的「Gin Fizz」調酒，其配方通常是琴酒加入糖、檸檬汁、蘇打水等；-而「RAMOS GIN FIZZ」則於此配方中又更加入奶油、蛋白、橙花水等，其最難調製之處，在於蛋白與奶油並需費時加以搖晃，才能產生細緻綿細的泡沫，也才能讓泡沫於杯頂顯得高聳，因此「RAMOS GIN FIZZ」也被戲稱是「鍛鍊調酒師的二頭肌」的一款調酒。而SPEEDRUN by VG Taipei的「卡比之星」，則是還加入莓果、洛神花等元素，喝起來更酸甜順口。也難怪「RAMOS GIN FIZZ」這杯酒，會成為女性最愛經典調酒之一。

▲「RAMOS GIN FIZZ」調製最難之處在於蛋白與奶油並需費時加以搖晃，才能產生細緻綿細的泡沫，並讓泡沫於杯頂顯得高聳。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「RAMOS GIN FIZZ」調製最難之處在於蛋白與奶油並需費時加以搖晃，才能產生細緻綿細的泡沫，並讓泡沫於杯頂顯得高聳。（圖／記者葉盛耀攝）
▲SPEEDRUN by VG Taipei也有提供下酒小菜，像是日式唐揚雞。（圖／記者葉盛耀攝）
▲SPEEDRUN by VG Taipei也有提供下酒小菜，像是日式唐揚雞。（圖／記者葉盛耀攝）
想喝美味調酒，還有可飽覽新北最美景致的高空餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」，2024年初始，Asia49推出歐亞混血的「大馬特色葡式燒烤海鮮」，豐盛海味以進化版辣醬和蕉葉裹身，直火燒烤，讓海鮮濃鮮有味，香氣四溢。全新特調「浪漫三部曲」，也同步於1/8-2/29登場，包含無酒精熱調飲「阿嬤的夢中情人」及二款調酒「櫻花樹下的愛情」、「最美的一道光」。

▲Asia 49推出的大馬特色葡式燒烤海鮮，提供大草蝦、鱸魚、綜合海鮮三款選擇。（圖／Asia 49提供）
▲Asia 49推出的大馬特色葡式燒烤海鮮，提供大草蝦、鱸魚、綜合海鮮三款選擇。（圖／Asia 49提供）
其中的「櫻花樹下的愛情」，是結合琴酒、蜜李酒、蔓越莓汁，並點綴鹽漬櫻花，呈現戀愛過程裡最甜蜜的紅粉色系。上桌時還會在杯口擠上煙燻泡泡，破掉瞬間散發淡淡莓果香，增添夢幻感受。

▲Asia 49全新特調浪漫三部曲，包含阿嬤的夢中情人(左起)、最美的一道光、櫻花樹下的愛情。（圖／Asia 49提供）
▲Asia 49全新特調浪漫三部曲，包含阿嬤的夢中情人(左起)、最美的一道光、櫻花樹下的愛情。（圖／Asia 49提供）
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