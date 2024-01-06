孫燕姿姐妹失和！妹痛心「已經累了」　心理師揭手足相處迷思

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台北市諮商心理師公會理事長、諮商心理師藍挹丰接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，平時在諮商時也常常遇到因為家庭衝突而來求助的民眾，對於這些手足之間的摩擦與衝突，其實很多時候是因為忘了「即使是兄弟姐妹，但彼此仍然是不同的個體」。
藍挹丰說，即使是在同一個家庭裡成長，但同一個家庭裡的手足就像是手指頭一樣有長有短，彼此間都有不同的特性與性格，也因此兄弟姐妹間和睦相處、能合得來並不是必然，反而很需要彼此間互相尊重、溝通，才能逐漸達成這樣穩定的關係，注意每個人的差異性是很重要的關鍵。
然而，孫燕姿作為名人，妹妹孫燕美平時的生活也因為姊姊的名氣而深受影響。對於因為手足工作型態而受到影響的情況，藍挹丰表示，每個人都會有自己的事業，孫家兩姐妹應該都是很優秀的人，要能彼此欣賞長處、接受不是每個人都能理解彼此生活狀態確實困難，有時暫時保持距離，反而是件好事。
藍挹丰提到，有很多家長會希望家中的孩子們可以相親相愛、或是通過比較成長，但子女彼此間也都是獨立個體、有自己合適的相處方式，只要是安全且彼此間感到舒適的，那就是合適的關係了，父母們有期待是很自然的事，但也要相信孩子們可以處理好彼此的相處模式。
若不幸出現摩擦、甚至出現衝突，藍挹丰指出，當下應該先釋放一些「我訊息」，告訴對方「我的感覺」，並試著站在對方的立場思考、嘗試了解對方的難處，接納對方的情緒，雖然會說「對事不對人」，但在現實中其實很難，能注意的就是「話到嘴邊留三分」，不要說出以後會讓自己後悔的話。
藍挹丰強調，「不是因為是兄弟姐妹、或是家人關係，對方就一定要無條件承擔另一個人的情緒，這是不公平的」，最重要的就是給彼此留下餘地，「有時候離開是好的，離開不代表關係的斷裂，分開也可能是給彼此機會、在和緩狀態下重新尋求進展的機會。」