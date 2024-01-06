臉書新功能「連結紀錄」網頁紀錄全被看光光 檢查、關閉路徑公開
每天在滑臉書、IG你知道如果不小心開啟「這項」功能，恐怕所有的連結紀錄都會被一次看光光！有國外媒體率先報導出，臉書在隱私設定內加入了「允許連結紀錄」，只要允許，就會把所以瀏覽網址通通記錄下來，但就被質疑恐怕有侵犯隱私的疑慮，網友更是直言Meta這樣的行為相當「狡猾」。如果還沒開啟，建議可以思考後再決定，如果已經開啟了，教你一招關閉。
記者周淑萍/綜合報導
臉書推出了「連結紀錄」功能，官方說法為可以幫助用戶輕鬆的察看最近透過臉書造訪的網站，可以讓用戶從中斷的地方繼續瀏覽，同時，用戶如果允許，Meta有可能會透過此來功能來投放更適合的廣告。使用說明上也提到，Meta 「連結紀錄」功能，可一次查看30天用戶在臉書裡點選外部網站的連結清單，iOS 和 Android系統都支援。而在Messenger聊天室內造訪的連結不會存到連結紀錄內。
但網友卻發現，很有可能因為此功能讓臉書蒐集到用戶喜好，進而日後被投放大量廣告，網友忍不住要大家「快關閉」。臉書提到，當關閉連結紀錄時，將立即清除用戶的歷史紀錄，等同無法再看到任何曾造訪過的網站連結；此外，官方不會保存用戶的連結歷史紀錄，也不會使用此來做其他用途。不過用戶需注意，當關閉連結歷史紀錄時，官方最多需要90天才能完成刪除程序。以下提供用戶檢查是否有開啟「連結紀錄」功能，同時分享關閉的路徑。
📍「檢查」是否有開啟路徑：臉書App右下方的「功能表」>「設定和隱私」>「連結紀錄」，查看是否有開啟。
📍「關閉」連結紀錄功能路徑：隨意點選臉書任一則外部連結，跳入FB瀏覽器頁面 > 按右下方「…」更多選項 > 前往「設定」> 關閉「允許連結紀錄」