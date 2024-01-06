金唱片／夫碩順拿獎「SEVENTEEN一秒變迷弟」 台下行徑全被拍
南韓一年一度音樂盛會「金唱片獎（Golden Disc Awards）」被譽為韓國葛萊美獎，今（6）日來到第38屆，移師到印尼雅加達國際體育場舉辦，星光大道於台灣時間晚上6點登場，典禮7點30分正式開始。SEVENTEEN子團「夫碩順」Hoshi、DK、勝寛晚間拿下「音源獎」，SEVENTEEN珉奎、THE 8化身粉絲幫拍照，兄弟情惹得全場尖叫連連。
記者陳雅蘭／綜合報導
Hoshi、DK、勝寛是繼Newjeans、LE SSERAFIM、IVE後，今晚第一個拿獎的男團，他們上台再展搞笑功力，幽默說：「我們沒有太大野心，只想帶給大家歡樂！」再感謝有粉絲的支持才能得獎，此時鏡頭轉向台下的SEVENTEEN，珉奎、THE 8竟化身迷弟拿著手機幫「夫碩順」拍照，好情誼可見一斑。
「夫碩順」感謝製作團隊打造神曲《Fighting》，也說印尼天氣炎熱，但再熱大家也要「Fighting」，更透露稍後有準備特別表演，要大家敬請期待。
今年金唱片獎主持人為ASTRO成員車銀優、成詩京，出席的藝人包含：SEVENTEEN、Newjeans、Stray Kids、ENHYPEN、ZEROBASEONE、STAYC、LE SSERAFIM、朴宰正、YB、BOYNEXTDOOR、IVE、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、LA POEM、KEENA（FIFTY FIFTY）、少女時代Tiffany Young（蒂芬妮）等。
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