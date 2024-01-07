▲吃火鍋可以減肥嗎？　減重名醫：掌握3關鍵也可吃到飽

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不過，這溫度一降，可真是減重者的一大考驗，因為隨隨便便一頓火鍋餐舒服吃完，心裡可就不舒服了，一頓熱量少說800大卡起跳，稍有不慎「嘴一滑」，攝取熱量就破千卡警戒線，這可怎麼了得！
做好熱量總量管制「減重者真的碰不得火鍋嗎」？腸胃肝膽科醫師蕭敦仁表示，口腹之慾每個人都需要得到滿足，火鍋當然不是減重世界的洪水猛獸，就連長年重視控制飲食的他，也偶爾會吃吃火鍋變換口味。減重的人照樣可以吃火鍋，只是方式要稍微改變，在享受美食的時候，也要有所節制，必須「有計畫」的聰明吃火鍋，才不會吃得過多或暴飲暴食，讓腸胃受不了，或是身材變了調。
在吃火鍋的時候必須做到「熱量總量管制」！蕭敦仁表示，一般而言，我們將早餐設定在300大卡到400大卡之間，午晚餐約可500大卡到600大卡左右，以這標準來檢視食物的熱量，比較容易判斷哪些食物熱量過高該少吃，哪些食材熱量低，就算吃到飽也無所謂。
跟著做，盡情享受美味以自身享受美食的經驗為例，蕭敦仁指出，想盡情享受火鍋美味的人，可以針對湯頭、食材、醬料三方面加以選擇：
湯頭：
在湯底的部分是基本，原則上，味道愈清淡、添加物愈少的，熱量就愈低，市面上有很多店家推出新口味的豆漿鍋、牛奶鍋，甚至是起士鍋，基本上是敬謝不敏，尤其是很多人喜歡的麻辣鍋、巧克力鍋等，都屬於高熱量的湯頭。這些湯頭都會讓你在吃一樣的食材同時，不知不覺中比別人多吃進到熱量下肚，控制體重者應該是要選擇熱量最低的湯頭為優先，才可減少熱量攝取。
在家自製湯頭時，建議以蔬菜代替雞骨或大骨當底。蕭敦仁進一步說明，很多人都知道自製湯頭較能掌控健康及衛生，但卻忽略了過濾掉高湯的油脂這個步驟。建議平常在家製作高湯時，不要立刻食用，先將高湯放涼冷凍起來，之後在冷凍狀態下，將凍結在上層的油脂及殘渣刮除，這樣做出來的湯底會更加清甜。
食材：
加工食品像各式各樣的餃類和丸子類等，少碰是大原則，因為其中蛋白質含量較少，但脂肪含量卻很高。蕭敦仁表示，真的想嚐味道的話，也以花枝餃和鱈魚丸為佳，至於火鍋中不可少的主角肉類部分，也建議以雞鴨魚這類「白肉」取代豬牛羊這類「紅肉」。主要是因為白肉含有較少的飽和脂肪，同時油脂也比較低，當然也並非一定要吃肉，在沒有膽固醇等健康顧慮下，也可將主食改點海鮮類，熱量相對較低營養也是足夠的。
增加纖維質的蔬菜可多吃，是減重者不可或缺的食材，想增加飽足感也可藉由白菜、香菇、金針、玉米或蘿蔔等來增添。通常在吃火鍋時，都有飯、麵和冬粉等澱粉類作為主食，建議以蒟蒻麵或其他低熱量替代物來取代，亦可減少過多的熱量。
醬料：
吃火鍋的沾料也要特別注意，涮涮鍋因為味道清淡，常會習慣搭配重口味的醬料，這可是熱量攝取的大陷阱。不要小看很多人愛吃的沙茶醬，蕭敦仁表示，小小的一湯匙熱量就破百，其他常見的沾醬如花生粉、麻油、辣油等，這些調料都有著超高熱量，而且都能刺激人的味蕾，使食慾更加旺盛，讓人不知不覺又多吃了一些預期外的食物。
建議用蔥、蒜、薑、香菜等天然辛香料，加少許醬油或薄鹽醬油來代替醬料，或者選擇用醋或醬油來沾取，至少熱量不會那麼高。
掌握原則，美味無負擔吃火鍋時，一人一鍋的涮涮鍋，比起大家共鍋更容易控制熱量攝取，同時建議準備一個小湯匙，當火鍋湯大滾時，中間部分的油跑到鍋緣時，用湯匙撈除浮油。雖然只是小小的動作，卻可幫減少熱量。
蕭敦仁強調，執行減重計畫當中，火鍋不是不能吃，是量的問題。掌握吃火鍋熱量總量管制原則，記住湯頭選清湯、食物吃原味、沾醬盡量少，把握以上「教戰守則」，今年秋冬，你也可以聰明無負擔的享受「溫暖火鍋趴」囉！
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60471
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