▲男長期聲音沙啞就醫發現「腫瘤幾乎封住呼吸道」　醫師呼籲：沙啞恐為四種癌症警訊

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▲ 男子長期沙啞就醫檢查竟已罹患下咽癌第四期（圖／澄清醫院提供）
王姓男子在澄清醫院求診時，耳鼻喉科醫師林奐宇發現他講話聲音沙啞，且呼吸急促。經內視鏡檢查後，發現喉嚨有一顆近3公分大的腫瘤，幾乎封住呼吸道，情況危急。進一步診斷後，確認為下咽癌第四期。
林奐宇醫師指出，王男在診間主訴聲音沙啞、吞嚥困難，並出現「咻咻」的喘息聲。醫師建議他進行保護性氣切手術，以維持呼吸暢通，並做腫瘤切片檢查。然而，王男一時難以接受，選擇自行返家。三天後，因呼吸困難被送至急診室，經過氣切急救才保住一命。
目前，王男正在血液腫瘤科接受放射線治療，情況已經穩定。林奐宇醫師強調，門診中因沙啞症狀發現罹患癌症的患者不在少數。聲音沙啞可能是罹患肺癌、喉癌、下咽癌、食道癌等癌症的警示，甚至可能伴隨吞嚥困難、呼吸不順，需要特別注意。
▲ 醫師提醒聲音沙啞可能是罹患肺癌、喉癌、下咽癌的警示（圖／澄清醫院提供）
澄清醫院癌症防治中心主任陳仁亮也呼籲，肺癌、喉癌、下咽癌、食道癌等癌症的發生，常與習慣性抽菸、喝酒、吃檳榔等不良嗜好有關。尤其是口、咽、喉部癌症，常見於40至60歲的男性。初期可能沒有明顯的症狀，有時等到有症狀已經是晚期。因此，除了不要輕忽沙啞等警訊外，定期健康檢查與癌症篩檢也是非常重要的。
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