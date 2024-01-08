▲泛亞太尿失禁防治醫學會高雄盛大舉辦，前列腺肥大治療有新解

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頻尿、夜尿不只影響生活品質 更可能影響腎臟健康前列腺(又稱攝護腺)肥大為男性常見下泌尿道疾病，研究顯示，約一半的五十歲以上男性有前列腺肥大的問題 。台灣尿失禁防治協會廖俊厚理事長表示受到飲食西化的影響，前列腺肥大有年輕化的趨勢，而前列腺肥大可能引起頻尿、夜尿等症狀 嚴重影響生活品質，長期不治療更可能導致膀胱退化，進一步影響腎臟健康。廖俊厚理事長表示，現在前列腺肥大治療方式多元，除藥物治療外，更有新型的低侵入性的微創手術，呼籲民眾如有疑似症狀應及早治療，以避免嚴重前列腺肥大導致尿失禁。
新型前列腺拉開手術低侵入預後快速 專家：男性新福音！全球累計45萬例 0逆行性射精根據衛生署統計，50歲以上的男性中，只有約三成主動接受前列腺肥大的治療 ，且將近一半的男性患者因擔心治療後可能出現長期併發症的風險而遲延治療。國立台灣大學醫學院附設醫院泌尿部的闕士傑主任指出，傳統手術可能對組織造成廣泛損害，引起血尿、性功能障礙和恢復時間長等副作用。然而，新型前列腺拉開手術提供了更為革命性的治療選擇，僅需經由尿道，使用特殊的植入物來達到擴大前列腺尿道的效果，減少組織損害。
此外，前列腺拉開手術自2012年起已經獲得歐盟和美國FDA批准上市，且在全球已執行超過45萬例的手術，並且並未出現多數男性擔心的副作用 。手術後康復較快，大多數患者在一個月內完全康復，因此成為前列腺肥大患者的新治療選擇。
▲香港大學瑪麗醫院外科學系泌尿科外科顧問何思灝醫師指出「前列腺拉開手術相較於傳統手術，不僅能立即擴大尿道，還能根據患者情況量身訂製治療方案。」
第17屆泛太平洋尿控學會嘉賓特邀了韓國尿失禁防治協會的金壯桓理事長，分享了韓國使用前列腺拉開手術的經驗。前列腺拉開手術自2018年進入韓國市場，以其快速和簡便的特性，受到許多韓國泌尿科醫師的青睞。金壯桓理事長指出，許多韓國男性非常關心手術後是否可以擺脫尿失禁困擾並保持性功能。
因此，儘管前列腺拉開手術需要自費，但因其低侵入性和短恢復期，在韓國仍然是大多數男性的首選。金壯桓理事長分享，一位60歲性生活豐富的成功商務精英男性因前列腺肥大引起膀胱過動症，經歷尿失禁和夜尿症狀的困擾。經過藥物治療無效後，他希望保持性功能的正常運作，因此選擇了前列腺拉開手術，這種低侵入性手術具有較短的恢復期，並保留了性功能，成功擺脫了尿失禁和夜尿症狀，同時保持了良好的性功能。
香港大學瑪麗醫院外科學系泌尿科外科顧問何思灝醫師提到，香港常見的前列腺肥大手術治療包括前列腺切除手術、綠光攝護腺汽化術和雷射攝護腺剜除手術，近年還有前列腺拉開手術等微創選擇。患者通常會在就醫前了解不同治療選擇，並主動與醫師討論，如部份患者希望術後避免使用導尿管，或希望能在手術當天出院，第二天返回工作。在這種情況下，前列腺拉開手術可能成為他們的首選。何思灝醫師指出，前列腺拉開手術相較於傳統手術，不僅能立即擴大尿道，還能根據患者情況量身訂製治療方案。最重要的是，患者可以在數小時內恢復行動能力，有助更迅速返回正常生活。
前列腺肥大是每一位男性都需要注意的疾病，不僅造成生活的不便更可能影響膀胱健康，進而導致腎臟受損。廖俊厚理事長呼籲民眾平時應關注自身排尿狀況，並可透過國際前列腺症狀評量表(IPSS)了解自身下泌尿道健康狀況，並積極諮詢醫師了解適合自己的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60426
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