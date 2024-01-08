▲他退休後血糖、血壓服藥也控制不了　「１調整」逆轉慢性病

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新生活型態介入 降低慢性病風險奇美醫院家庭醫學部部長暨老年醫學科主任蔡岡廷說明，全球每年因慢性病死亡的人數超過四千萬。這些病症是由基因、生理、環境和行為因素長期累積造成的。而透過生活型態的調整，實際可降低這些風險。
生活型態醫學是以基於醫學證據的生活方式介入，包括以飲食模式、身體活動、睡眠、壓力管理、避免危害物質以及正向社會連接這六大面向，由受過訓練的臨床醫師給予治療建議，它的獨特在於它將生活方式改變視為疾病治療和逆轉的第一和最重要的療法，達到預防、治療及扭轉疾病的目標。
打造生活小撇步 全方位健康模式蔡岡廷主任指出，預防與控制慢性病的關鍵因素包括健康飲食、規律運動、有效壓力管理、充足睡眠、避免有害物質攝入和積極的社交互動。這些要素的融合不僅可以預防和治療許多慢性疾病，還能降低心血管疾病風險、增強免疫力和心肺功能、提升心理健康和生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60481
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