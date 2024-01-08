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面試「丟履歷沒人讀」好慌！專業人資曝神招秒解：再投一次馬上看

▲年前換工作、求職潮來臨，求職者有時會遇到履歷丟出去後，卻一直沒人看的窘境，讓人相當慌張。（示意圖／取自PhotoAC）
▲年前換工作、求職潮來臨，求職者有時會遇到履歷丟出去後，卻一直沒人看的窘境，讓人相當慌張。（示意圖／取自PhotoAC）

記者張志浩／綜合報導

新的一年到來，領完年終、尾牙結束後，許多人有轉職挑戰新環境的想法，此時投遞履歷都是首要步驟，不過難免會遇到履歷丟出去後，卻一直沒人看的窘境，讓人相當慌張，究竟要不要重複投遞履歷呢？企業主管分析，這種情況仍建議重複投遞履歷，但一定要優化履歷基本內容，如照片、自我介紹等，才更容易抓住人資眼球，甚至看見求職者願意改變的心態。

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有網友在PTT發問「在人力銀行看到符合的職缺，準備好履歷立刻應徵，但幾份履歷都一直未被讀取，職缺刊登日期也停留在許久之前，代表企業並未更新職缺，以前如果該企業有提供 HR 的信箱，我都會再另外寄一份履歷，但這幾間都沒有額外提供聯絡方式，如果隔個一兩天就重新丟履歷會不會很沒禮貌呢？已讀取但沒有通知面試代表可能條件或經歷不符？這種已送出卻完全沒回音的感覺好差。」

▲雇主約好面試時間，求職者卻狂遲到隔天凌晨。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲有網友困擾履歷都一直未被讀取，職缺刊登日期也停留在許久之前，不知是否要重複投遞履歷，或繼續等待。（示意圖／取自pixabay）
貼文曝光後，有過來人回應，「求職者可以每天上線微修改履歷，例如將生日從1月1日改成1月2日，再改回來1月1日，因為這樣你的履歷修改時間就會更新為當天，104搜尋有一項是『近1個月更新過履歷的人』，我是覺得這項很實用，但不利於履歷打好就放著的人，最慘的狀況是被排除，或者順位在很後面，人資看到你的順位可能都天黑了。」

此外，「主動應徵會被集中到這間公司某人的信箱，如果他設定直接轉寄到某個地方，那你一輩子也不會被讀取，所以不要管有沒有讀取，電話拿起來就打給人資，除非有限定請勿來電，否則你不打，永遠在等待機會而非抓住機會。」不少網友也紛紛表示上述回應相當實用。

▲一名日本男子為了追求夢想成為社會運動者，選擇進入國際人權團體工作，沒想到工作辛苦不提，月薪竟還只有8萬元日幣，讓他感到痛苦不已，成了高學歷難民。（示意圖，非當事照／Pexels）
▲過來人和專業人資強調，若很想得到職缺，重複投遞履歷是必要動作，但也要適時更新履歷內容，讓主管看見自身改變。（示意圖／取自Pexels）
事實上，根據104人力銀行官網，也曾有探討相關的議題，「應徵工作履歷一直未讀，要再投一次嗎？」企業資深經理認為「當然要再投一次」，其中有不到一成的機會，是因為上次正好沒看到，這次便被看見，但也有三成可能會被發現重複投遞，最後因「增加人資作業量」而被討厭、拉黑。但換個角度想，如果對方本來就對你沒興趣，再討厭一點又如何？

不過企業經理也強調，人資最忌諱的一點，就是才隔幾天就又收到同一個人的履歷，且「主要學經歷還有所改動」，那誠信度會很可疑；人資很喜歡的一種則是，隔幾天之後收到「同一個人的履歷」，主要學經歷沒變，相片變好看了敘述邏輯變清楚了核心競爭力也凸顯了，此時人資心中就會有「這是成長型人才，很可以談談看」的感覺。

104職涯診所總結，雖然重複應徵的確有可能因為「加重人資工作量」而造成反感，但總結來說還是利大於弊，不欣賞你的公司，不差再更不喜歡你一點，但若對方只是因為漏看、太忙或其他原因，暫時忽略履歷，那「重複投遞」就有很大的機率，但也要注意，相對低階的職缺，越容易發生應徵數眾多、履歷看不完的情況，因此重複投遞的正向價值高，但越高階、專業的職缺，重複投遞就可能衍生較多的負面影響機率。

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