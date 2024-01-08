迎龍年！舊振南打造鐵粉禮遇　夢時代70家品牌推年菜禮盒預購會

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舊振南累積至今超過10萬名會員，並自2021年Q3即大力推動會員綁定LINE，至近已逾45%會員綁定，年綁定率穩定成長5%。春節應景文創品「咚咚龍立體浮雕燈籠」，依循永續發展，全燈籠除LED燈，採用全紙製作，只限綁定LINE之會員的兌換禮遇止。另也有龍年燙金紅包袋、以及生肖窗花作為年度回饋會員禮，而新年度會員升級禮遇計畫，更推出全新推薦禮。
此外，在高雄大寮的漢餅文化館、台南旗艦店及台北晶華酒店門市，南北三地皆規劃烘焙體驗空間，及提供民眾享用下午茶的座席區；也開設屬於舊振南的漢餅烘焙教室，定期開設不同的漢餅手作體驗課程。截至 2022 年止，共吸引超過 80,000人次造訪。另也將手作課程規劃為忠誠會員及訂購喜餅的喜客專屬禮遇體驗活動，邀請鐵粉們共享、共樂、共玩。
夢時代集即日起於地下1樓舉辦「春節年菜禮品預購會」，從小家庭到多人份的春節團圓年菜、以及各式超人氣點心與伴手禮等一應俱全，並祭出預購滿額贈活動。年菜部份，特別網羅米其林、必比登推薦的知名品牌，推出特色年菜商品，包含沁園春、祥和蔬食、錦霞樓、博仁堂，還有館內頤品大飯店、漢來上海湯包、TGI FRIDAYS、點點心、鄧師傅等品牌，都推出各式外帶年菜組合，有興趣的民眾可及早訂購。
針對民眾春節贈禮需求，夢時代也準備各式人氣伴手禮。包含Basuku巴斯克乳酪蛋糕、起士公爵、堯平、JK可麗露、一畝良甜、AMO、一福堂等人氣品牌，以及吳記、不二緻果、黑橋牌等知名伴手禮品牌，皆匯集於夢時代春節年菜禮品預購會。