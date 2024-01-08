▲移植成功心跳聲做成小卡　給予器捐者家屬安慰與力量

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獲有聲心跳卡 小安慰大感動彰基醫學中心器官捐贈移植中心主任陳映澄醫師表示，勸募許多家庭發揮大愛並以器捐延續新生命，為了撫慰捐贈者家屬的心，彰基錄製「有聲心跳卡」，紀錄移植成功者的心跳聲，讓捐贈者家屬能透過心臟有力的跳動聲音，感受到親人的生命昇華存續；到目前為止已送出數張「有聲心跳卡」，期盼我們的一點小舉動，能帶給親屬安慰與力量。
器官受贈者及家屬透過感謝信，向捐贈者及家屬致上真心感謝與敬意，信中寫道：「感謝捐贈者和家屬的大愛，我滿懷感激的接受捐贈，使我從危急的萬丈深淵中得到解救。在黑暗與無助中看到一絲曙光，我之後將帶著你無私精神，繼續步上無限希望的光明大道。在這個善的循環裡，我願意盡我所能，盡力協助其他需要幫助的人，使這份大愛精神能傳遞下去，持續發展，僅此感念捐贈者的大愛及家屬的捨得，真心感謝！」
完成大愛遺願 家人也有紀念發想「有聲心跳卡」的器官移植協調護理師葉倩如表示，有位19歲的女孩不幸發生意外送進本院，雖然不捨獨生女遭逢死劫，但女孩的母親想起女兒樂於助人的心，因此決定讓女兒器官捐贈遺愛人間，並希望能看看女兒捐出的角膜看新世界的樣子。倫理上無法讓捐贈者家屬接觸受贈者，因此女孩的母親無法得償心願、非常失望；為此，想到可以錄製心臟受贈者的心跳聲送給媽媽。
葉倩如護理師指出，直接錄心跳的聲音其實非常困難，因此我們選擇用心臟超音波的聲音，將心跳聲錄製在有聲卡片中，只要家屬想要聽打開卡片就可以聽到。當有聲心跳卡送到捐贈者媽媽手上時，媽媽以顫抖的手拿著卡片，滿臉淚水不敢置信，突然覺得女兒還在；媽媽很感謝團隊貼心的準備有聲心跳卡，也表示：「雖然女兒不在了，但可以讓其他人因著女兒而繼續活著，覺得很有意義。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60482
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