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移植成功心跳聲做成小卡　給予器捐者家屬安慰與力量

▲移植成功心跳聲做成小卡　給予器捐者家屬安慰與力量
▲移植成功心跳聲做成小卡　給予器捐者家屬安慰與力量

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】彰基醫學中心器官捐贈移植委員會有感於器官捐贈者家屬對親人的無盡思念，發揮創意錄製移植成功者的心臟跳動聲，讓有聲心跳卡以愛的節奏成為器捐者家屬生命的動力。

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獲有聲心跳卡　小安慰大感動

彰基醫學中心器官捐贈移植中心主任陳映澄醫師表示，勸募許多家庭發揮大愛並以器捐延續新生命，為了撫慰捐贈者家屬的心，彰基錄製「有聲心跳卡」，紀錄移植成功者的心跳聲，讓捐贈者家屬能透過心臟有力的跳動聲音，感受到親人的生命昇華存續；到目前為止已送出數張「有聲心跳卡」，期盼我們的一點小舉動，能帶給親屬安慰與力量。

器官受贈者及家屬透過感謝信，向捐贈者及家屬致上真心感謝與敬意，信中寫道：「感謝捐贈者和家屬的大愛，我滿懷感激的接受捐贈，使我從危急的萬丈深淵中得到解救。在黑暗與無助中看到一絲曙光，我之後將帶著你無私精神，繼續步上無限希望的光明大道。在這個善的循環裡，我願意盡我所能，盡力協助其他需要幫助的人，使這份大愛精神能傳遞下去，持續發展，僅此感念捐贈者的大愛及家屬的捨得，真心感謝！」

完成大愛遺願　家人也有紀念

發想「有聲心跳卡」的器官移植協調護理師葉倩如表示，有位19歲的女孩不幸發生意外送進本院，雖然不捨獨生女遭逢死劫，但女孩的母親想起女兒樂於助人的心，因此決定讓女兒器官捐贈遺愛人間，並希望能看看女兒捐出的角膜看新世界的樣子。倫理上無法讓捐贈者家屬接觸受贈者，因此女孩的母親無法得償心願、非常失望；為此，想到可以錄製心臟受贈者的心跳聲送給媽媽。

葉倩如護理師指出，直接錄心跳的聲音其實非常困難，因此我們選擇用心臟超音波的聲音，將心跳聲錄製在有聲卡片中，只要家屬想要聽打開卡片就可以聽到。當有聲心跳卡送到捐贈者媽媽手上時，媽媽以顫抖的手拿著卡片，滿臉淚水不敢置信，突然覺得女兒還在；媽媽很感謝團隊貼心的準備有聲心跳卡，也表示：「雖然女兒不在了，但可以讓其他人因著女兒而繼續活著，覺得很有意義。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60482

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