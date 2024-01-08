▲【心臟衰竭】急救要用葉克膜還是心室輔助器？牢記「I NEED HELP」口訣，早發現、早治療！

我是廣告 請繼續往下閱讀
心臟衰竭就是俗稱的心臟無力，會發生急性心衰竭的原因很多，像是急性心肌梗塞、心內膜炎、急性心肌炎等等。當心臟衰竭時全身器官都會受到影響，通常被送進急診室的急性心衰竭病患，多以喘、呼吸困難、身體虛弱、心跳很快、下肢水腫、或腹水等症狀，但病患的症狀嚴重度並不一定。
急性心衰竭嚴重時確實有死亡風險，死因大多是因為心臟無力，無法將血液輸送到全身，進而出現多重器官衰竭、導致心因性休克而死亡。
Q：因為急性心衰竭而產生的心因性休克，急診室通常是如何診治？
一旦確診為心因性休克，首先會以藥物先解決導致發生心因性休克的原因，例如使用強心劑、血管收縮藥物等，暫時改變組織灌流、氧氣輸出量等功能。
但是當藥物處置效果不好時，就必須使用葉克膜及短效型左心室輔助器來應對。
簡單來說，葉克膜通常會在急診時緊急時用來給予心肺功能支持所用，等到病患的狀況穩定後，但仍需心臟功能輔助時，就必須考量改裝短效型心室輔助器橋接到病患恢復或移植手術進行前，兩者其實是相輔相成，達到1+1>2的效果。
葉克膜（ECMO）是屬於體外循環心肺維生系統，可以暫時取代病患的心肺功能。透過靜脈或動脈切開小口插入導管，利用幫浦把患者的血液從靜脈（或動脈）引出，透過人工肺臟把缺氧血中的二氧化碳移除，再加入氧氣轉換成充氧血，重新輸入回患者的動脈（或靜脈）內，達到降低病患心臟負荷、讓心肺可以部分或完全休息、靜待心肺功能自行修復的目的，且安裝過程快速，可以在急診室病房旁直接處理，適合肺炎感染、呼吸衰竭、心臟衰竭等患者的緊急搶救，但因併發症及血栓風險高，使用期限建議在一週內。
而短效型左心室輔助器則保有幫浦，但移去人工肺，也是俗稱的人工心臟。執行起來比較複雜，必須以手術方式將胸骨鋸開，把更粗的導管相連在心臟上，但使用效期比葉克膜長、維持度更高、併發症及血栓風險也較低，適合肺功能較佳的心臟衰竭患者過渡期使用，使用期限一般在一個月內。
Q：心衰竭能治癒嗎？醫師說我是分類中的第一級，這也需要治療嗎？
心臟衰竭會根據病患症狀而有程度上的分級，一般是以美國紐約心臟協會（NYHA）的劃分方式分為4個分級；但是無論病患是處於分級中的哪一級別，都建議必須要定期追蹤、積極治療，才能獲得改善，回到原本的生活作息。
第一級：身體活動不受限制，日常活動也不會造成過度勞累、呼吸急促或困難及心悸等症狀。
第二級：有輕微的活動限制，日常活動可能出現勞累、呼吸急促或困難、心悸，但休息時不會有不適感。
第三級：身體活動明顯受到限制，輕度活動就會感到勞累、呼吸急促或困難、心悸，但休息狀態時會比較舒服。
第四級：只要活動就會感覺不舒服，活動量越大，越不舒服。即使在休息張太下也會有勞累、呼吸急促或心悸等心衰竭症狀。
至於心衰竭是否能治癒，必須要看病患的病因，例如：若為心肌梗塞造成，或許在進行即時得繞道手術後，就有機會改善心衰竭。也就是說，必須先解決會造成心衰竭的原因。只是有時因為心衰竭無法在很早期就被發現，往往會拖延成慢性長期的疾病，而無法完全被治癒，但能靠改變飲食生活、藥物治療與之共存。
Q：我是輕度心衰竭病患，該如何警覺自己是否有步入嚴重心衰竭的危險，避免危急情況發生？
當出現呼吸短促、原本能夠躺著睡覺卻需要多墊幾個枕頭把頭抬高才能睡得好，或者發現足部水腫、體重上升、某些時段心跳特別快時，都有可能暗示心衰竭程度有加重的跡象，這時可藉由抽血、胸部X光、心臟超音波、心電圖等檢查，以及左心室輸出率等數值計算來做進一步確認。
臨床上會運用「I NEED HELP」的口訣提醒民眾及醫師要考慮進一步的積極治療：
I：Inotropes dependent 已開始使用靜脈注射強心劑，無法出院
N：NYHA& BNP increase 紐約心臟協會分級已來到第三～四級，或血液檢查中利鈉肽數值持續增高
E：End organ dysfunction 其他器官（肝腎）功能受影響變差，如血液檢查中的尿素氮(BUN)>43 mg/DL或肌酸酐(creatinine)>1.8mg/DL
E：Ejection fraction decress 心臟功能下降，左心室射出分率<35%
D：Defibrillator shock 體內去顫器經常放電治療
H：Hospitalization 近一年內因心衰竭住院超過1次
E：Edema with diuresis 服用利尿劑仍持續水腫
L：Low blood pressure 低血壓、高心率
P：Progressive drug intolerance 心衰用藥持續加重，但症狀並未好轉
如果自覺開始有以上高風險的情形發生，建議及早與醫師討論、甚至應尋求第二意見，開始考慮進行嚴重心臟衰竭的治療評估，避免延誤治療良機、增加治療成功率。
Q：如果已有嚴重心衰竭時該怎麼辦？又有哪些治療選項？
如果心臟衰竭的原因是嚴重的冠狀動脈狹窄或有瓣膜性的心臟病，那麼標準的冠狀動脈繞道手術，或者瓣膜修補與置換手術可以有效改善心臟衰竭的症狀；但如果心臟衰竭程度太嚴重，以手術也無法改善心臟功能時，除了給予治療藥物外，心臟移植是目前改善症狀及延長壽命最可靠的治療選項。
在醫藥科技進步下，對於嚴重心臟衰竭的病患，能使用長效型心室輔助器，可維持數月到數年的時間，可以當作等待心臟移植的過渡期或最終治療，為病患帶來希望。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。