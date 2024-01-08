▲不只心血管疾病！氣球擴張、支架也能用在泌尿科　「無創」治療輸尿管狹窄

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輸尿管狹窄傳統治療 常為病人帶來「這些」困擾輸尿管狹窄可能會引發腎水腫、影響腎功能，若嚴重封閉還需要考慮將狹窄處截斷再重新嫁接，不過臺北榮總泌尿部魏子鈞醫師表示，如果剩餘的輸尿管不夠長，可能需要截取一段腸子來修補，或是將腎臟挪移，甚至需要重新置位，無論是用傳統的剖腹手術，或是達文西微創手術進行治療都會留下傷口。
現在治療上，可以透過內視鏡由尿道經膀胱進入輸尿管，置放「雙Ｊ導管」改善輸尿管狹窄、腎水腫問題，不會留下傷口。不過，臺北榮總泌尿部主任黃志賢提到，若需長期置放雙Ｊ導管需要定期更換（至少1年1次），因為長期置放可能會有結石、感染等風險，導管也可能會斷在體內引發併發症。
像罹患骨肉瘤的30歲藍先生，由於腫瘤包圍了右側輸尿管，導致輸尿管狹窄、腎臟水腫，必須長期置放雙J導管。但藍先生表示，自己在置放雙J導管後很容易細菌感染，有時半年就要跑到急診處理感染問題，而且雙J導管易摩擦也常讓他出現血尿的情形，不過改用支架後目前追蹤下來都沒有太大的問題。
新一代支架減少結石、感染 長期置放不需頻繁更換如同心血管狹窄阻塞，可以用心導管做氣球擴張術、置放支架治療，現在輸尿管狹窄阻塞，也能用內視鏡進行氣球擴張與支架置放。魏子鈞醫師表示，過去用於輸尿管的支架容易產生肉芽、贅生物等，但新一代支架表層有生物鍍膜，可以減少這些情況，而且平滑度增加、具備記憶延展功能。
另外，魏子鈞醫師提到，支架可以免除雙Ｊ導管對腎臟、膀胱的刺激，減少頻尿、腰酸等症狀，而且在3年內只要位置固定、沒有結石或感染等，定期追蹤即可，現在國際上也有報告表示置放3年以上，甚至10年只要追蹤沒有問題都可以繼續置放。
而且支架也能減少感染問題，黃志賢主任表示，由於雙J導管是中空管子，連接腎、膀胱，細菌很容易就由膀胱長驅直入到腎引發感染，但支架不像雙J導管一樣全段置放，可以減少感染困擾。
不過，魏子鈞醫師表示，雖然新一代支架平滑度增加，能造就日後移除支架的契機，但這也是它的缺點，它比傳統支架更容易產生位移滑動等併發症，置放需要相當的技術與經驗，也需要病人定期追蹤檢測才能減少併發症產生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60475
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