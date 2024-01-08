▲「疾病別綠色通道」應對急重罕症　高醫提供迅速、有效醫療

我是廣告 請繼續往下閱讀
綠色通道運作 區域聯防合作除高雄市區域醫療網絡，高醫更拓展至其他縣市區域，如2010年起建立高屏區緊急應變聯盟，以燈號顯示高屏區醫院病床的分佈情況，並於2018年發展救急救難一站通，獲得總統盃黑客松第一屆卓越團隊的美譽及2021年獲消防署頒發「緊急醫療救護智能平臺-救急救難一站通推動計畫」之十大示範醫院獎項的肯定。高醫一直以來在高屏區域醫療網絡上不斷深耕，只為了建立堅強的醫療網絡，成為鄰近縣市及高雄市各地區醫院的後盾。
王照元院長表示，建置疾病別綠色通道運作模式，並將此模式擴展至合作機構形成區域聯防合作機制。除了與鄰近地區醫院進行緊密的醫療合作外，更致力於協助並輔導基地區和區域醫院處理困難且複雜的病例。並透過建立疾病別綠色通道及區域聯防醫療網絡，提供更全面的區域性醫療支援。
確保醫療協助 提高醫療效率王照元院長強調與一般綠色通道不同，疾病別綠色通道已整合相關專科醫師，確保病人在第一時間即可接受專業的醫療協助。這不僅提高了醫療效率，也為病人提供更專業、更全面的醫療照護。此外，高醫與鄰近地區醫院有多項疾病別綠色通道成功轉診醫治之案例，如已加入合作網絡之邱外科醫院轉診冠狀動脈心臟病個案至高醫，自入急診起算至心臟團隊打通血管之再灌流時間為43分鐘，術後個案預後良好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60483
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw