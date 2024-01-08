▲地震受困如何「自救」增加獲救機會？　切記！壓傷骨折別做1事以免大出血

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地震常造成哪些傷害？ 現場、急診如何醫療處置？根據台灣急診醫學會資料顯示，地震發生時醫療團隊施行的醫療處置，以軟組織（如：擦挫傷、開放性傷口）、肌肉骨骼傷害（骨折、壓砸傷症候群）為大宗。
當傷者順利獲救脫困後，醫療團隊會分別在災難現場、急診進行不同的治療處置。黃獻皞主任表示，像擦挫傷在災難第一現場，醫療團隊可以先換藥、局部處理，送到急診後假如有傷口可以進一步做局部縫合。
再來較嚴重的就是骨折、壓傷，黃獻皞主任提到，壓傷後再灌流可能會導致肢體腫脹、肌肉傷害、橫紋肌溶解症等，進而造成腎臟的損傷、腔室症候群，因此當傷者脫困後，會先幫傷者打點滴，若有骨折、斷肢會先進行固定，固定後就要盡快後送急診。
黃獻皞主任表示，當傷者送往急診後，醫師會盡快確認再灌流、肢體腫脹的程度，進行抽血檢查，了解是否有造成腎臟傷害、腔室症候群等，甚至會進一步注射藥物避免腎臟傷害，這些是在急診室才有辦法做到的醫療處置。
未獲救前傷者該怎麼自救？ 骨折、出血「這樣做」不過在地震災害發生後，搜救過程中可能會遇到重重阻礙，沒辦法立即將所有受困的傷者一次救出，在尚未獲救前，這些傷者該如何「自救」，增加成功獲救的機會呢？
黃獻皞主任表示，假如有骨折的情形，千萬不要移動，因為斷掉的骨頭切面很尖，晃動斷肢有可能會割斷周邊的組織，包含神經、血管等，神經如果斷了還能手術接回，但最擔心的就是血管，一旦割斷破裂會大出血。
所以如果不幸骨折，又沒有專業醫療人員在場，傷者不要自己嘗試復位，也不要隨意移動。黃獻皞主任建議，原本是什麼姿勢就盡量維持同樣的姿勢，盡量待在原地然後趕快求救，等專業人員來固定處理，萬一骨頭斷掉後不幸內出血，只要不是流到外面都有可能會稍微止住，這時可以盡量補充水分自救。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60491
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