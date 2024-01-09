▲嚴謹製造、層層把關　神經專科醫師解析韓國肉毒高科技機密

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國尖端技術引進台灣 衛福部核准確保安全韓流明星是台灣愛美人士的美麗指標，不少民眾追求「韓流」趨之若鶩。蔡正浩醫師表示，韓國肉毒在台灣設立分公司，將台灣視為拓展大陸與東南亞市場的跳板，因此在台灣投入眾多資源、開設國際學術會議、引進外國最尖端的施作技術、培訓台灣醫生，推動台灣醫學美容技術更加進步。
台灣目前有韓國、美國、歐洲三大主流肉毒品牌，坊間療程多，消費者如何選擇安全、適合自己的肉毒？蔡正浩醫師提醒，最重要的是注意是否有衛生福利部核准之產品。另外，台灣疫情前後消費習慣改變兩極化，例如以前消費者買包就想買最好的名牌精品包，但疫情後較為重視CP值，雖然韓國肉毒療效較歐美品牌相近，且價格平易近人，預算足夠多打幾個部位，用最少的成本，創造最大的效益。
▲(左)韓國醫美大廠台灣分公司李元奎總經理、(右)美仁欣蔡正浩院長
年前5大熱門美容項目 施做療程人數增2成
- 撫平紋路
- 打造小臉
- 緊實小腿
- 冷凍體雕
- 改善濕腋
蔡正浩醫師表示，肉毒桿菌美容原理就像「大風吹」，藉由阻斷神經肌肉傳導，抑制乙醯膽鹼神經傳導素傳遞至肌肉接合器，達到抑制肌肉收縮，可減少臉部紋路產生，還能改善臉型。肉毒桿菌療程的優勢在於適合午間美容，約10分鐘即可完成，而且針孔小，搭配冷吹機、術後塗擦藥膏，沒有明顯副作用。療效大約3至5天開始作用，效果可持續數月。愛美民眾也不用擔心阻斷神經肌肉傳導是否有不良影響，因為神經與肌肉間的突觸大約3個月會再生長出來。
除了紋路，台灣民眾也相當在意斑點或垂墜感，醫師表示，肉毒療程可以搭配玻尿酸、雷射，或是搭配現在很流行的索夫波拉提療程，整合式療程達到的效益更大，視覺效果也很自然，整體滿意度更高。
至於有消費者疑惑「以前打肉毒可以撐1年，為什麼現在只能撐3、4個月、越來越沒效？」蔡正浩醫師說明，目前衛福部核准在台上市肉毒，其實診間觀察沒有任何一種肉毒效果可超過6個月，隨著人老化，療效也會受到影響，若等到老化再來美容，容易被看出破綻。他呼籲「預防勝於治療」，無論是治病或是美容，年輕時就開始保養，才能有更好的效果，例如金馬影后林青霞、「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳等，都是從年輕的時候就開始保養，駐顏有術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60314
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw