好市多排骨藏刀片！10歲女兒連吃2塊「舌頭刺傷」 母怒轟太誇張
「連續兩塊排骨、連續兩片刀片，我真心火氣很大！」一名媽媽近日在臉書控訴，她用知名美式賣場好市多買回來的豬肋脇排，做了蘿蔔排骨湯給10歲女兒喝，沒想到女兒竟連續在湯內發現2塊插著刀片的排骨，且還越來越大片，舌頭更因此被刺到，讓原PO氣到發文提醒，家長在使用好市多食材前一定要特別注意。台北市衛生局則回應，將會在今（9）日上午派員至內湖好市多了解情況。
記者賴禹妡／綜合報導
該名媽媽昨（8）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，她表示晚餐拿出在好市多買的豬肋脇排，冷凍退冰後煮了蘿蔔排骨湯，沒想到原PO在洗碗時，聽到正在喝排骨湯的女兒大叫，直呼「排骨有刀片」。
原PO跑到餐桌看，發現排骨上真的插著一塊金屬，當下雖震驚，但仍安慰女兒「可能是失誤，難免都會這樣，沒關係！小心一點」。女兒抱怨「可是刀片很利耶！我舌頭被刺到了」，隨後竟又在第二塊排骨上看到刀片。
不只連續兩塊排骨都出現刀片，且還越來越大片，讓原PO怒轟「也太誇張了吧！」她強調好險女兒已經是10歲的大小孩，警覺性很強，才會發現不對勁就立刻吐出來，但若是小小孩吃下肚，後果恐不堪設想，「這樣的刀片隨著啃骨頭的時候一起入口，隨便一劃，傷口一定要縫的吧！」
原PO為此勸世，「在此呼籲所有會去好市多消費的朋友們，尤其是有小孩的爸媽，麻煩在烹飪前好好注意家中已經購買的好市多食材」。她也透露目前已打去好市多客服反應，正在等待對方回電，但不少人力挺原PO提告，認為此事已經不是退貨可以解決。
對此，根據《三立新聞網》報導，北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，排骨上有刀片殘留，可能是分切排骨時不小心帶入，但正常分切製程都有有風險管理，最後階段需要排除如刀片殘留等危險情形。衛生局將會在今日上午派員至內湖好市多了解情況，若此批問題排骨肉品分裝廠在台北，衛生局也會派員稽查肉品分切製程是否合乎規範。