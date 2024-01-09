妹子面試狂被洗臉！卻收二面通知、做公司報告　專家教戰：留一手

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女網友疑惑，「不太懂這是什麼意思？如果覺得我能力差，為什麼還找我二面？如果覺得我值得考慮，那為什麼一面要洗臉我？」
該文一出，引起網友熱烈討論，許多過來人也透露求職暗黑內幕，「PUA啦，還沒錄取就要你做狗屁報告，講好聽一點叫面試題目，實際上等他們拿到他們要的資料，就謝謝再聯絡」、「不給你面子還叫你幫他打工，叫他吃x」、「第二段不就是要騙報告嗎，這個辣雞招超常見」、「想壓低薪水吧」、「有些公司會要應徵者幫他們做報告」。
也有網友分享，自己會先思考面試官在公司是什麼位子，自己的職位會很常接觸到這個人嗎？二面還是會去，聽聽看他們說啥和態度以及待遇，然後，相信自己當下的感受。
網友說，感受還是很差就不會去，除非待遇好的不行，「曾經我就遇到你這樣的情形，但那間公司年終很高，我還是去上班了，被那個主管搞得心力憔悴」。
對此，1111人力銀行公關經理曾仲葳接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，面試時被要求測試專業，是很常見的狀況，如要求工程師寫CODE、公關要想行銷方案、設計師繪畫等，而要應徵者寫報告、提案，也時有所聞，主要是看應徵者想不想要這份工作，若想要，也只能盡力完成，但她建議不要把IDEA完整貢獻，可以提供一兩個給對方參考，簡報只呈現框架、大綱，內容盡量用口說的。
曾仲葳說，若事後發現自己沒被錄取，介意自己的報告、創意被該公司盜取，可以向公司告知，不希望作品、想法、創意被使用，畢竟公司在使用上，確實有模糊空間（可能會說內部本來就有這些想法），留下一個說法，以保障自身權益，而公司也要小心違反著作法、智財權。