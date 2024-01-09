▲【心臟衰竭】何時需要心臟移植？左心室輔助器可替代心臟功能嗎？有沒有健保？

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目前雖然已有很好的治療藥物可以達到控制的效果，讓症狀舒緩，但當病患已進入嚴重心衰竭的階段，藥物已經無法改善症狀時，會考慮以手術改善造成心衰竭的原因，如冠狀動脈繞道手術，或者瓣膜修補與置換手術；一旦心衰竭程度太過嚴重，就會建議病患要及早進行心臟移植的評估。或者是已經使用葉克膜或心室輔助器卻仍無法脫離時，也建議進行移植評估。
心臟移植評估的時間點很重要，它有點像是要先取得日後無可避免、需要移植的一張門票，必要時先行加入等候位置，若最終某天心臟功能再次變差時，才有機會立即得到移植機會。
至於評估的標準，主要會先要了解換心適應症，並進行相關的理學檢查包括血液、移植配對、肝腎功能、癌症指數；影像學檢查如X光攝影、心電圖、核醫心臟功能相關檢查等等；並會診精神科、社工人員評估等。通常受贈者的年齡條件最好小於70歲、肺血管阻力要小於8 wood units、且沒有嚴重糖尿病、精神不正常、消化性潰瘍、心肌炎及感染疾病。
*延伸閱讀：【心臟衰竭】急救要用葉克膜還是心室輔助器？牢記「I NEED HELP」口訣，早發現、早治療！
Q：心臟移植會很困難嗎？它是唯一且最好的選項嗎？
首先，有心衰竭的病患並不是每個人都需要移植，只有在使用藥物、手術治療後仍無法控制、屬於末期的心臟衰竭病患才建議考慮手術。從統計上來看，嚴重的心衰竭病患一年存活率只有20%左右，這比許多癌症的存活率都來得低，但若能順利進行心臟移植手術，一年存活率達90%左右，所以它確實是改善心衰竭病患很好的治療選項。
只是心臟來源並非隨時都有，必須等候有適合的捐贈者，因此必須要先評估，得到排隊資格，才有機會等到換心機會。此外，心臟移植手術本身困難度高，需要有專業的團隊來支撐術前的評估、手術進行及術後照顧，以達到最好的效果。
Q：執行心臟移植的醫師及醫療團隊，要具備什麼資格？
除了病患本身條件外，進行移植手術的醫師及醫院也需要符合特定資格。以醫院而言，必須要有胸腔心臟血管外科認定專科醫師訓練醫院，且不單是心臟外科，移植前後都需要有各專科的檢查，以及移植後的照護等團隊，等於是整合性團隊，如臨床藥理、病理、免疫、血液等各科完整後援才更完備。
此外執行移植手術的醫師也很重要，在台灣必須有開心手術500例以上的經驗，才能申請心臟移植醫師的資格。
林口長庚心臟外科近幾年整合心衰竭全方位的外科治療，把心臟移植當作發展重點之一，除了已經建立內外科固定的醫療團隊合作模式，也提供病患最完整的術前、術後照護服務，如今心臟移植3年存活率並列全國第一，是全國心臟移植的權威醫院之一。
Q：若要進行心臟移植手術，術後會有哪些要注意的事項？
心臟移植手術完成後，就像是另一個生命的開始。因此要改變過往的生活型態，且終身服用抗排斥免疫製劑藥物，以預防器官產生排斥現象。而藥物一定會有副作用，尤其會壓抑免疫系統，因此要更小心預防刺激性的感染發生；同時，也必須要定期回診追蹤，接受心臟內膜切片檢查。
除此之外，心臟移植手術後的病人在日常生活中與正常人並無太大差別，只要多注意個人衛生、生活環境的清潔，食物盡量煮熟後再食用，減少各種感染的可能即可！
Q：如果苦苦等不到適合的心臟，或移植意願不高時，還有其他治療選項嗎？
拜醫療科技進步之賜，近年來陸續有心室輔助器不斷發展與進化，如長效型左心室輔助器（LVAD），已能用來代替衰弱的心臟，延長病患的生命並改善生活品質。
長效型左心室輔助器是一種小型植入式設備，人工幫浦可完全埋在胸腔中，僅以一條電源線由腹部穿出體外，連接到固定電源或可攜式電池，將含氧血液從左心室經由人工血管輸送到身體的其他部位，幫助患者進行血液循環。根據臨床經驗，長效型左心室輔助器可以使用超過10年，期間病人可以正常活動，不需要服用抗排斥藥物，但須持續使用抗凝血劑，預防幫助幫浦內血栓。
因此，長效型左心室輔助器不但可以當作等待心臟移植過程中很有效的替代治療選項，甚至有些病患在使用相當順暢後，決定當作最終的治療手段，而不選擇進行心臟移植。
在全民健保規範下，只要符合心臟移植資格、曾在過去一年內多次反覆住院的病患，健保已對長效型左心室輔助器開放有條件的全額給付，讓有需要的病患受惠；不符合健保條件，但自身經濟狀況許可的病患，也可以與醫師團隊討論後自費裝設，重拾心生。
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