好市多排骨藏刀片刺幼童！業者說了：「恐為鋸骨機」 處理進度曝
美式賣場好市多食安又出包！根據消費者爆料指出，從賣場買回來豬肋脇排，煮湯端上桌後，女兒竟接連發現2塊插著刀片的排骨，且還越來越大片，台北市衛生局也已派員到內湖好市多了解情況，好市多官方初步回應，骨頭上的異物可能來自鋸骨機的鋸條，目前已向會員取回商品，將進一步釐清異物的來源。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據消費者爆料指出，她表示晚餐拿出在好市多買的豬肋脇排，冷凍退冰後煮了蘿蔔排骨湯，沒想到女兒竟在排骨中「吃到刀片」不只連續兩塊排骨都出現刀片，且還越來越大。
好市多官方回應指出，消費者已於昨晚聯繫客服反應，並且表示沒有人員受傷，好市多也將派員向會員取回商品，進一步釐清異物的來源。
由於商品為廠商切塊、包裝後送至賣場販售，初步判斷，骨頭上的異物可能來自鋸骨機的鋸條，但檢視廠商所提供之保養維修檢查表，尚未發現有鋸條設備損壞的狀況；由於商品已開封且經過冷凍保存，將與會員聯繫取得實際異物進行檢視及進一步查證 。
針對好市多販售排骨藏有銳利刀片一事，臺北市衛生局已派員前往內湖好市多進行稽查，將瞭解案內產品是否為現場分切、來源廠商、是否使用鋸齒狀刀械分切豬肋骨、是否使用金屬檢測機檢測、食材內有無異物、環境衛生及客訴處理等情形，並要求限期改善，屆期未改善將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。