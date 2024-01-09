NBA／Ja Morant本賽季確定報銷！決定動刀治療右肩盂唇撕裂傷
美國職籃（NBA）曼菲斯灰熊隊明星後衛Ja Morant，今（9）日傳出受傷賽季報銷消息，灰熊官方推特如今也證實此消息，表示Ja Morant在當地時間周六的訓練中，遭遇右肩脱臼，MRI檢查過後發現存在盂唇（手臂骨與肩胛骨之間的肩關節）撕裂，他將接受手術治療，本賽季提前宣告結束，預計將在2024-25年賽季開打前，才能夠完全康復。
記者陳品翔/綜合報導
根據美國知名記者Shams Charania報導指出，Ja Morant在週六時出現了右肩脫臼的傷勢，在持續不確定的痠痛後，Morant也進行了核磁共振檢查，顯示潛在的盂唇撕裂，將進行手術治療。
本賽季到目前為止Ja Morant在禁賽後共出戰9場，場均可攻下25.1分、5.6籃板、8.1助攻，灰熊也在Ja Morant歸隊這段期間取得了6勝3負的戰績。
灰熊隊目前戰績13勝23敗，位居西區第13，原本在Ja Morant禁賽結束後，球隊有如脫胎換骨，也拉出一波連勝高潮，但如今Morant宣告賽季報銷，也替灰熊隊上下蒙上一層陰影。
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