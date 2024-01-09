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VICTOR創辦人陳登立過世、享壽89歲！戴資穎發文：謝謝您的奉獻！

▲VICTOR創辦人陳登立過世、享壽89歲！戴資穎發文：謝謝您的奉獻。（圖／美聯社／達志影像）
▲VICTOR創辦人陳登立過世、享壽89歲！戴資穎發文：謝謝您的奉獻。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

VICTOR創辦人陳登立在昨（8日）被證實已於本月4日安詳離世，享壽89歲。獲VICTOR長期贊助的「羽球一姐」戴資穎，在得知陳登立離開的消息後，也特別發文感念他對羽球的貢獻，戴資穎發文：「謝謝您的奉獻。」

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戴資穎在剛出道時，就受到VICTOR的贊助，甚至VICTOR也有簽約不少羽球好手，羽球王子王子維， 男雙好手李洋、李哲輝等都是簽約球星。

VICTOR創辦人陳登立過世，戴資穎不捨發文。（圖／戴資穎IG)
VICTOR創辦人陳登立過世，戴資穎不捨發文。（圖／戴資穎IG)
戴資穎相關使用球拍、裝備等，幾乎都是熱賣，尤其TTY系列，都很受到球迷歡迎。

▲戴資穎的VICTOR相關商品，受到球迷歡迎。（圖／VICTOR官網）
▲戴資穎的VICTOR相關商品，受到球迷歡迎。（圖／VICTOR官網）
國際羽球運動品牌 VICTOR 1968 年創立於台灣，致力於研發頂級羽球拍、球鞋、服飾及相關羽球運動器材，並攜手世界球后戴資穎、世界冠軍阿山/塞提阿萬、丹麥羽毛球國家隊等頂尖好手，於全世界推廣羽球運動。經銷據點涵蓋全球五大洲、超過 60 個國家。

VICTOR創辦人陳登立：

「從我創業的第一天起，VICTOR追求卓越的腳步就從未停歇，唯有持續地突破才能接近完美。我們不停地鑽研、不止地投入，毫無保留的傾注造就VICTOR現在的路。」

他也說：「我很自豪VICTOR就像是一個大家庭，從全球分公司、代理商、經銷商、簽約球員到最重要的消費者，都是 VICTOR 最親密且不可或缺的夥伴。
VICTOR從羽毛球製造起家，這一顆由 16 根羽毛構成的小白球，是一切夢想的根本。我深信，每根羽毛都乘載著羽球人的信仰，VICTOR身為國際羽球領導品牌，將這些信仰化為實踐，不僅是我們一直以來的期許，更是責無旁貸的任務。永保初衷，對羽球的熱愛從未動搖，始終是我乃至於全體VICTOR員工奉行的圭臬。我們會持續堅守崗位、持續創新，致力與所有羽球人一同Ready To Win！」

VICTOR昨日聲明表示：

「陳登立先生已於上週四在家屬陪伴下安詳離世，享壽89歲。他憑藉對羽球的熱忱與獨具慧眼，1968年創辦「勝利羽球社」。50多年來，陳創辦人秉持實踐及勇於嘗試的信念，投入羽球產品研發及革新，一步步帶領VICTOR走向世界，成為享譽國際的羽球領導品牌。」

「從熱愛羽球到成立品牌，陳創辦人一生皆致力於推動羽球發展，VICTOR不僅是他最大的驕傲，更是他送給羽壇最美好的禮物。未來VICTOR會持續遵循並發揚陳創辦人的精神，以專業嚴謹的態度為羽球運動傾注全力。」

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