▲29歲女備孕7年未孕！醫揪3病症助「孕」到　一次懷上3胞胎省人工生殖費

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▲ 不孕症醫療團隊透過詳細檢查，揪出不孕原因（圖／亞洲大學附屬醫院提供）
多囊性卵巢症候群+2病症 29歲女備孕7年未孕亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌表示，所謂「不孕症」是指男女雙方經過一年未避孕的性生活後，仍然未能順利懷孕，此情形又可分為原發性不孕症與繼發性不孕症，前者指的是從未有過懷孕的經驗，後者則是曾有過懷孕的經驗，包括足月生產、早產、流產或子宮外孕等，都歸類在後者。
劉邦斌指出，阿雅本身年紀很輕，正屬於最佳適孕年齡區間，十分渴望能有迎接新生命的機會，但來診時告知，7年來都在努力備孕，卻始終沒有成功，最近1年來又出現爆肥狀況，體重直飆74公斤，且狂冒青春痘，加上本身月經始終很不規則，甚至有長達半年都沒來，懷疑自己身體是不是出了問題，連帶影響懷孕的機會。
檢查揪出不孕原因 29歲女順利懷上3胞胎劉邦斌表示，醫療團隊立即安排荷爾蒙內分泌抽血檢查及披衣菌抹片檢查，同時也透過子宮內視鏡檢查及輸卵管攝影，並同步幫阿雅丈夫安排相關檢查，希望能找到真正不孕原因，藉此對症下藥。檢查結果發現丈夫的精蟲狀況正常，反倒阿雅的荷爾蒙指數偏高，確認是「多囊性卵巢症候群」，且有披衣菌感染、慢性子宮內膜炎等狀況，因此針對上述病症採取抗生素及藥物逐一治療克服，狀況好轉後，再根據阿雅身體狀況，注射排卵針及破卵針，前者會讓排卵數目增加，提升受孕機會，後者則是幫助卵泡破裂順利排出成熟卵子，以便準確預測排卵時間。
▲ 醫師提醒女性們若有原發性不孕症的狀況，應儘速就醫檢查，以免錯過懷孕好時機。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）
經過一系列治療後，阿雅順利懷上3胞胎，日前回診時胎兒體重及心跳都十分正常，讓阿雅開心直說：「我終於要當媽媽了！」
多囊性卵巢症候群+2病症 顯示不孕風險大劉邦斌指出，多囊性卵巢症候群是屬於先天性內分泌疾病，症狀包括體重在短時間快速增加、青春痘、多毛、月經不規則等，一旦又出現披衣菌感染及慢性子宮內膜炎，會造成胚胎無法著床，大幅提升不孕風險，因此建議有心想要懷孕的女性朋友，若有上述症狀，務必就醫接受完整檢查與治療，藉此提升卵子品質，揪出潛在不孕原因，同時盡早自然受孕，也能大幅降低後續人工生殖的高額費用。
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