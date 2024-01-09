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失智症早期症狀！醫揭7徵兆「忘記東西名字」就要小心　老年人1／14患病

▲失智症早期症狀！醫揭7徵兆「忘記東西名字」就要小心　老年人1／14患病
▲失智症早期症狀！醫揭7徵兆「忘記東西名字」就要小心　老年人1／14患病

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隨著人口老化，失智症逐漸成為現代社會關注的重點。英國國民健康服務（NHS）醫生詹姆斯·奧多諾萬近期在社群媒體上分享失智症早期警訊，引發廣泛討論。失智症不僅影響患者本身，更波及家庭與社會，了解其早期症狀，對於早期介入與照護尤為關鍵。英國國民健康服務（NHS）醫生詹姆斯·奧多諾萬指出，失智症的第一個症狀之一就是記憶缺失，並列出7種記憶缺失的徵兆，提醒民眾要小心。

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醫師提醒出現七種症狀恐為失智症徵召。（圖／Shutterstock）

奧多諾萬在TikTok上擁有超過2.5萬名粉絲，他在影片中列出7種記憶缺失的徵兆

1.忘記最近的對話或事件

2.東西放錯地方

3.忘記地方和物品的名字

4.難以想到正確的詞

5.重複問同樣的問題

6.判斷力變差，難以做決定

7.變得不太靈活，對嘗試新事物猶豫不決

奧多諾萬補充說明，還可能出現情緒改變的徵兆，如焦慮或煩躁增加，或是混亂的時期。NHS指出，失智症的確切原因不明，但65歲以上的人最常罹患，失智症和其他類型的痴呆症的風險會隨著年齡增長而增加，65歲以上的人中，約有14人中就有1人罹患，80歲以上的人中，約有6人中就有1人罹患。不過，大約20名失智症患者中，就有1人是65歲以下，這種情況稱為早發性或年輕發病型失智症。



失智症的確切原因不明，但65歲以上的人最常罹患。（圖／每日健康）


此外，還有其他風險因素，包括家族有失智症病史、未經治療的憂鬱症，不過憂鬱症也可能是失智症的症狀之一，以及與心血管疾病相關的生活方式因素和疾病。

失智症的照護與預防是一條漫長且充滿挑戰的路，但對於病患及其家庭來說，及早識別症狀並尋求專業幫助是關鍵的第一步。社會各界的支持與關注，不僅能夠協助病患更好地面對這一挑戰，也是建立健康、包容社會的基石。

 

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