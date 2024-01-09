只顧砲擊？金正恩40歲生日低調過　分析：可能無積累成就不慶祝

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《美國之音》報導，金正恩自從2011年底掌權以來，就被認為已經建立絕對的領導地位，但相較已故父親金正日和祖父金日成不同，金正恩的生日尚未被慶祝過，而金正日和金日成的生日則是北韓最盛大的兩個節日，在慶祝活動上不僅會大張旗鼓宣傳和表徵新運動，有時候還會進行大規模的閱兵儀式。
有觀察人士推測，金正恩可能認為他還相對年輕，或者需要取得更大的成就才能舉辦如此高調的生日慶祝活動。報導指出，生日是金日成和金正日神話的核心，自1948年北韓政權建立以來，金日成和金正日就以神一般的地位統治著北韓。
首爾韓國國家統一院分析師洪敏表示，「對金正恩來說，讓人們崇拜自己可能仍然是政治上的負擔，因為他還年輕，還沒有積累太多成就。韓國軍事研究所專家金烈洙表示，金正恩的生日可能需要一段時間才能成為官方節日，因為北韓統治精英階層的年長成員仍然認為他太年輕。
過去金正恩唯一一次在公開場合慶祝生日是2014年，當時NBA前球星羅德曼（Dennis Rodman）在平壤的一場籃球表演賽前演唱了「生日快樂」這首歌。
另有觀點認為，金正恩不公開慶祝生日，可能是擔心引起外界對他出生自日本的已故母親關注。金正恩的母親高英姬是一位日本出生的舞蹈演員，是他父親的第三任或第四任妻子，高英姬與日本的關係以及她不是金正日的第一任妻子，此事被認為對金氏王朝統治不利。
首爾梨花女子大學教授朴元坤表示，「他的母親來自日本，這是他最大的弱點，削弱了他白頭山血統的合法性。」他指的是以北韓最神聖的山峰為名的金氏家族血統。