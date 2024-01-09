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只顧砲擊？金正恩40歲生日低調過　分析：可能無積累成就不慶祝

▲北韓領導人金正恩在1月8日迎來了40歲生日，不過北韓並未傳出公開慶祝活動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩在1月8日迎來了40歲生日，不過北韓並未傳出公開慶祝活動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來北韓軍方連續3天朝西部海域的軍事緩衝區內發射砲彈之後，南韓宣布，兩韓之間不再存在「陸海緩衝區」。北韓與南韓關係緊繃之際，北韓最高領導人金正恩也在1月8日迎來了40歲生日，不過北韓並未傳出公開慶祝活動，僅在當天公布前一天帶女兒金朱愛視察養雞場及讚揚金正恩過去十年對重大建設指導的報導。

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據南韓統一部，金正恩出生於1月8日，但北韓官媒當日並未報導金正恩慶祝40歲生日的相關消息。北韓國家通訊社8日發佈一篇文章，讚揚金正恩過去十年對重大建設的指導，同時也提到金正恩在前一天（7日）與女兒參觀一家養雞場，這是金正恩第二次攜女視察經濟活動，可能意在凸顯父女一起體察民生的形象。

▲北韓領導人金正恩與女兒金主愛視察養雞場。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩與女兒金主愛視察養雞場。（圖／美聯社／達志影像）
《美國之音》報導，金正恩自從2011年底掌權以來，就被認為已經建立絕對的領導地位，但相較已故父親金正日和祖父金日成不同，金正恩的生日尚未被慶祝過，而金正日和金日成的生日則是北韓最盛大的兩個節日，在慶祝活動上不僅會大張旗鼓宣傳和表徵新運動，有時候還會進行大規模的閱兵儀式。

有觀察人士推測，金正恩可能認為他還相對年輕，或者需要取得更大的成就才能舉辦如此高調的生日慶祝活動。報導指出，生日是金日成和金正日神話的核心，自1948年北韓政權建立以來，金日成和金正日就以神一般的地位統治著北韓。

首爾韓國國家統一院分析師洪敏表示，「對金正恩來說，讓人們崇拜自己可能仍然是政治上的負擔，因為他還年輕，還沒有積累太多成就。韓國軍事研究所專家金烈洙表示，金正恩的生日可能需要一段時間才能成為官方節日，因為北韓統治精英階層的年長成員仍然認為他太年輕。

過去金正恩唯一一次在公開場合慶祝生日是2014年，當時NBA前球星羅德曼（Dennis Rodman）在平壤的一場籃球表演賽前演唱了「生日快樂」這首歌。

另有觀點認為，金正恩不公開慶祝生日，可能是擔心引起外界對他出生自日本的已故母親關注。金正恩的母親高英姬是一位日本出生的舞蹈演員，是他父親的第三任或第四任妻子，高英姬與日本的關係以及她不是金正日的第一任妻子，此事被認為對金氏王朝統治不利。

首爾梨花女子大學教授朴元坤表示，「他的母親來自日本，這是他最大的弱點，削弱了他白頭山血統的合法性。」他指的是以北韓最神聖的山峰為名的金氏家族血統。

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