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好市多排骨藏刀片！消保官、衛生局都出動了　最重恐被罰2億元

▲美式賣場好市多內湖店遭爆料豬肋排上殘留刀片，消保官、衛生局及食藥署都前往賣場稽查。（圖／臺北市消保官提供）
▲美式賣場好市多內湖店遭爆料豬肋排上殘留刀片，消保官、衛生局及食藥署都前往賣場稽查。（圖／臺北市消保官提供）

記者周淑萍/綜合報導

好市多再度出包！有消費者爆料指出，從好市多的賣場買回來的排骨，煮湯後端上桌，竟接連發現2塊插著刀片的排骨。好市多官方初步回應，骨頭上的異物可能來自鋸骨機的鋸條，目前已向會員取回商品，將進一步釐清異物的來源。同時，臺北市衛生局和消保官都已前往販售的賣場進行稽查。

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根據消費者爆料指出，她表示晚餐拿出在好市多買的豬肋脇排，冷凍退冰後煮了蘿蔔排骨湯，沒想到女兒竟在排骨中「吃到刀片」不只連續兩塊排骨都出現刀片，且還越來越大。好市多官方回應指出，消費者已於昨晚聯繫客服反應，並且表示沒有人員受傷，好市多也將派員向會員取回商品，進一步釐清異物的來源。

▲有消費者爆料指出，從好市多賣場買回豬肋脇排煮湯，女兒食用時竟接連發現2塊插著刀片的排骨，舌頭也被刺傷。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲有消費者爆料，從好市多買回豬肋脇排煮湯，食用時竟接連發現2塊插著刀片的排骨，舌頭也被刺傷。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）
美式賣場好市多內湖店遭爆料豬肋排上殘留刀片，消保官、衛生局及食藥署都前往賣場稽查。賣場表示，這款豬肋排並不是在賣場分切，是廠商送來就已經切好的，目前已跟廠商聯繫，確認生產流程及機具狀況之後再做回應

台北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，將了解案例產品是否為現場分切，來源廠商是否使用利齒狀刀械分切豬肋骨，以及，是否使用金屬檢測器檢測食材內有無異物，環境衛生及客訴處理等情形。並要求限期改善，屆期未改善將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

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