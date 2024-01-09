▲快戒油膩飲食防癌王-胰臟癌！醫教３觀念，留意深層中上腹痛、背痛。

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胰臟三大疾病：江技坤醫師表示，胰臟最主要的疾病就是胰臟炎和腫瘤，胰臟炎可分急性和慢性，胰臟腫瘤也有良性和惡性之分，其中最具威脅性的就是有癌王之稱的胰臟癌。
急性胰臟炎：急性胰臟炎引起的原因，最常見的風險就是膽結石，約佔6成；酗酒則排名第二，約佔2成；高三酸甘油脂則排名第三，約佔1成。其他像是部分藥物或感染也可能引起，但診斷不易，多為臨床診斷。至於胰臟先天或因腫瘤等後天結構異常、家族史，也會增加相關風險。
相關症狀：急性胰臟炎症狀包括上腹、中上腹、偏左上腹疼痛、噁心、想吐、食慾不振等。由於胰臟的位置位於後腹腔，在胃和脊椎的中間，胰臟出問題時，也可能以背痛呈現，且不論是腹痛或背痛，通常是痛到想掛急診一般。而因為胰臟炎會是全身性的影響，因此嚴重則可能發燒、畏寒，甚至是呼吸衰竭、腎衰竭、休克等。病情妥善控制下，輕微通常7日左右康復，嚴重則可能住院一個月。
慢性胰臟炎＆胰臟癌：慢性胰臟炎是一種胰臟損傷的持續性反應，通常是經歷過多次急性胰臟炎後，胰臟反覆發炎受損後造成的，將持續長期症狀、慢性腹痛，這也是為什麼許多慢性胰臟炎患者常有藥物成癮的原因之一，就是依賴止痛藥。而慢性胰臟炎也正是胰臟癌最主要的風險之一。
癌王-胰臟癌早期症狀不明顯，醫指警訊，２族群也提高警覺！
胰臟癌不明顯症狀：江技坤醫師表示，胰臟癌早期可說是沒什麼症狀，通常在中晚期時出現，包括體重減輕、食慾不振、容易倦怠等各類癌症常見的不明顯惡病質症狀，稍較明顯的就是腹部不適，接下來更明顯能夠觀察到的症狀就是黃疸，眼白和皮膚將會泛黃。
除非是腫瘤長在頭部：江技坤醫師指出，除非腫瘤是從胰臟的頭部開始生長，在早期約1-2公分時就壓迫到膽管、出現黃疸，因而有機會提早發現。否則長在體部的腫瘤要夠大，或許才有機會造成黃疸，但機率不高，只有10%左右。長在尾部的腫瘤基本上不會壓迫到膽管，中後段通常都要到腫瘤大到某到程度才會產生如腹痛、腹脹、食慾下降、體重減輕等症狀。大致而言胰臟癌的症狀可說是非常不明顯。
反覆胰臟炎、中高齡糖尿病，也可能是胰臟癌引起？！值得注意的是，胰臟癌也可能合併引起急性胰臟炎或糖尿病，也就是說，若是反覆出現找不出特定原因的急性胰臟炎，或是在50歲之後出現糖尿病但無糖尿病家族史，就得提高警覺合理的懷疑是否胰臟出現問題。
快戒油膩飲食防癌王-胰臟癌！醫教３觀念，防範從日常著手。 江技坤醫師表示，胰臟炎是個沒有特效藥的疾病，主要以禁食為主，讓胰臟休息，配合足夠點滴輸液為主，若有疼痛則給予止痛藥物。而反覆出現、發展至慢性胰臟炎也可能增加胰臟癌風險，且胰臟癌又具有難發現、難治療、惡性高等特性。因此防範勝於治療，呼籲從日常著手。
除了預防膽結石，飲食以清淡為佳，盡量避免高飽和脂肪、多肉飲食、煙燻或再製肉品等。也建議避免抽菸、酗酒，兩者都是胰臟癌風險之一。若有糖尿病、胰島素阻抗、家族遺傳、基因變異等，或是反覆出現找無原因的急性胰臟炎、50歲以上才出現糖尿病，也應盡早定期檢查胰臟。養成良好的日常習慣，並留意身體狀況，更有利身體健康！
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