▲70歲翁PSA偏高疑似攝護腺癌卻找不到病灶　靠1檢查才發現深處腫瘤

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PSA指數偏高有哪些原因？ 該進一步做哪些檢查？攝護腺指數（PSA）是臨床上評估有無攝護腺腫瘤的首要指標，不過除了攝護腺癌外，PSA指數偏高的原因還包含攝護腺發炎，攝護腺肥大、排尿困難、泌尿道感染等，若要進一步釐清原因，還需透過影像檢查、切片檢查。
但傳統切片是以細針經過肛門直腸穿刺攝護腺組織，因深度有限，可能無法直達病灶。此外羅東博愛醫院表示，肛門細菌量高，也增加3%感染風險，對身體虛弱、抵抗力差的高齡長者來說健康影響甚鉅。
不過現在有新型的切片方式，可以減少風險並更精準地抓出病因。張世琦主任提到，核磁共振影像融合切片是新型切片方式，在術前病人會先拍下核磁共振影像，由放射科醫師、泌尿科醫師判讀影像並定位出疑似的腫瘤病灶，重建攝護腺與腫瘤輪廓的3D影像。
新型切片精準找出病灶 減少疼痛、感染風險因此，在進行切片手術時，醫師可以從核磁共振與即時的超音波影像上清楚看到疑似腫瘤的異常範圍，並直達異常區域進行標靶切片。羅東博愛醫院指出，核磁共振融合切片精準度可達90%，相較於傳統切片僅30%陽性機率高出許多。
而且核磁共振融合切片是由會陰穿刺直達攝護腺組織，而非從肛門直腸穿刺。張世琦主任表示，這也大大降低術後傷口感染的風險，另外它的傷口小（約針孔大小）、疼痛度輕微，切片手術過程就如鏡檢般，病人住院1天經觀察後，隔日即可出院。
現在有新型的切片方式，有助於診斷、治療，但攝護腺癌最重要的仍是早期發現早期治療，尤其早期攝護腺癌症狀不明顯，一旦發現症狀檢查出癌症往往已是中晚期癌症，延誤治療的黃金時機。張世琦醫師提醒，當攝護腺指數（PSA）或攝護腺健康指數（PHI）上升，都要留意攝護腺癌的可能。
特別是藏在深處的攝護腺腫瘤較難以發現，也會加深檢查難度，醫師建議可以透過定期檢查了解自身健康情形，發現疑似攝護腺癌者，可進行核磁共振影像融合切片，利用醫療科技的高精準度快速掌握病灶，以利盡速進一步安排後續治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60498
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