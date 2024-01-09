Ja Morant 整季報銷！「肩盂唇撕裂」痛到睡不著 醫：恐縮短職涯
NBA 曼菲斯灰熊隊明星後衛 Ja Morant 近日剛結束禁賽，想不到回歸僅9場，又在隊內訓練中右肩脱臼，MRI 檢查過後發現「肩盂唇撕裂傷」，將接受手術治療，本賽季宣告報銷；三軍總醫院松山分院骨科脊椎外科主治醫師陳昱任表示，肩盂唇損傷大多不會有嚴重併發症，但疼痛可能會影響睡眠、降低生活品質，運動員若沒有妥善治療肩盂唇損傷，甚至會縮短職業生涯。
記者張志浩／綜合報導
陳昱任說明，肩盂唇位在肩胛骨外側，是向外突出的「纖維軟骨」，包覆在肩胛骨凹窩周圍，肩盂唇的橫切面呈現三角形，底部固定在關節腔，是肩盂肱骨韌帶及肱二頭肌肌腱的支點，平時能避免肩關節在360度活動時脫臼。
陳昱任指出，肩盂唇損傷的常見原因是「反覆拉扯」，如棒球的投球、網球或羽球的殺球等動作，外傷也有可能，肩盂唇損傷的症狀包括肩膀有不穩定感、疼痛、肩關節活動受限及關節無力感等。治療上，急性疼痛期需先休息搭配抗發炎藥物緩解症狀，再透過復健增強肩關節穩定度，若非手術治療效果不佳，就需要動刀固定不穩的肩盂唇。
陳昱任說明，肩盂唇損傷可分為4級。
第1級：病人的肩盂唇輕微磨損。
第2級：病人的肩盂唇處有破裂的狀況。
第3級：病人的肩盂唇破裂情況更嚴重，甚至有軟骨剝落的情況。
第4級：肩盂唇損傷嚴重且二頭肌肌腱合併有撕裂傷。