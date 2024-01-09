新北國中生割頸案！國三生父傷心發聲明 證實告別式日期地點已定
新北市一名國三生，去（2023）年底因細故遭同學持彈簧刀刺死，今（9）日傳出，其告別式將在1月25日舉行，而他的父親也透過學校證實此事，同時發表聲明「訃聞目前日期、地點已確定，但細節流程還在討論中，尚無定案」，並稱驟然痛失愛子，如今依然不時悲從中來，目前只想全心全意陪愛子最後一程，因此還是以處理後事、安撫妻子、照顧姐姐為主。
記者林莞茜／綜合報導
今日傳出，不幸遭割頸身亡的新北國三生，告別式將在1月25日舉行，對此，其父親透過學校發布聲明稿，證實目前日期、地點已確定，但細節流程還在討論中，尚無定案；此外，其父親也在聲明中提到，有關收容相關新聞，因本案已進入司法程序，他亦尚未得知任何案件實情，無從評論，感謝大家的關懷。一切聲明事件委由學校代為發出，也稱若非學校或代理人代為聲明，皆非其聲明或發佈。
而校方宣布，告別式當天會由校長帶領有意願參加的教師與學生出席，並研擬在告別式當天，頒發畢業證書給學生，相關流程仍待討論，也會尊重家屬意願，目前校內有部分教師表達希望出席學生告別式，學生若有意願參加，也會盡量安排。
※【NOWnews 今日新聞
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