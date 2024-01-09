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南北攜手駛向美麗航道　雅丰席睿插旗高雄獻愛弱勢婦幼

▲南北攜手駛向美麗航道　雅丰席睿插旗高雄獻愛弱勢婦幼
▲南北攜手駛向美麗航道　雅丰席睿插旗高雄獻愛弱勢婦幼

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】醫美不僅為女性打造美麗容貌，也能善盡企業責任、照顧弱勢婦幼。雅丰席睿診所重視人文關懷投身公益，8年來與勵馨基金會合作，已有逾50位孩童受惠，如今前進港都，於開幕當天捐出公益支票，拋磚引玉邀請民眾獻愛。余宗宸院長目標為港都民眾提供更優質的美麗健康服務，王文禾院長也期盼藉由公益活動成人之美，立法委員林岱樺與趙天麟更蒞臨剪綵共襄盛舉。

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勵馨基金會於1988年成立，30多年來從少女中途之家到擴展家暴、性侵等性別暴力服務，目前在全國15個縣市有50餘個服務據點，每年服務近2萬名性別暴力倖存者脫離暴力影響。使命在於預防及消弭性別暴力之傷害，並透過服務與倡議同行，共創性別友善之社會，並期盼每個人都能在沒有性別歧視與暴力的環境中成長，並享有生命應有之尊貴與榮美。

余宗宸醫師分享，雅丰集團長久以來與勵馨基金會合作活動與募款，他本身也熱衷投身公益，前進偏鄉與離島服務已長達近8年，期許自己即使是從事醫美，也能以醫療技術照顧在地民眾，持續到退休。

雅丰席睿此次插旗高雄，余宗宸醫師於開幕當天代表診所捐贈公益支票，關心弱勢婦幼。勵馨基金會董事林靜文也特別致上獎狀，讚許診所醫師群長期協助收出養小腳丫，熱心公益以行動回饋社會。

成人之美　將美好帶給需要的女孩

王文禾醫師分享，公益事業無論任何職業別都需要去做，當企業集團具備一定規模，就應投身到公益領域，「我們要的並不是只有自己好、只有自己美，我們還希望將這一份美好帶給別人。有一句話形容的很好，就是說『成人之美』，除了自己的外觀美麗，還要內心的美麗，當然還要成人之美，就是希望他人的生活也跟著有意義、豐富起來。」

王文禾醫師也表示，很多病人經過診治後，提升了自信心、獲得更好的生活，因此企業期盼將這一份美好傳達給第三方，透過與勵馨基金會合作，成就更好的人生，達到成人之美最好的意義。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60508

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