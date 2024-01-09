▲南北攜手駛向美麗航道　雅丰席睿插旗高雄獻愛弱勢婦幼

我是廣告 請繼續往下閱讀
余宗宸醫師分享，雅丰集團長久以來與勵馨基金會合作活動與募款，他本身也熱衷投身公益，前進偏鄉與離島服務已長達近8年，期許自己即使是從事醫美，也能以醫療技術照顧在地民眾，持續到退休。
雅丰席睿此次插旗高雄，余宗宸醫師於開幕當天代表診所捐贈公益支票，關心弱勢婦幼。勵馨基金會董事林靜文也特別致上獎狀，讚許診所醫師群長期協助收出養小腳丫，熱心公益以行動回饋社會。
成人之美 將美好帶給需要的女孩王文禾醫師分享，公益事業無論任何職業別都需要去做，當企業集團具備一定規模，就應投身到公益領域，「我們要的並不是只有自己好、只有自己美，我們還希望將這一份美好帶給別人。有一句話形容的很好，就是說『成人之美』，除了自己的外觀美麗，還要內心的美麗，當然還要成人之美，就是希望他人的生活也跟著有意義、豐富起來。」
王文禾醫師也表示，很多病人經過診治後，提升了自信心、獲得更好的生活，因此企業期盼將這一份美好傳達給第三方，透過與勵馨基金會合作，成就更好的人生，達到成人之美最好的意義。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60508
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw