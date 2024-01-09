臨去秋波！出口連2紅、全年破4千億美元　財部：已走出低潮

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於12月進口288.4億美元，受半導體設備購置緊縮與電子零組件備料增加交互影響，年減 6.5%，也連14黑，並創史上第二長衰退。而累計去年出口4324.8億美元、進口 3519.2億美元，均創史上第三高，出口更連3年站上4千億美元，只是也從2022年高峰回落9.8%、17.8%，互抵後，出超805.6億美元刷新紀錄。
蔡美娜進一步分析，去年12月出口主要貨品中，資通與視聽產品仍居最大成長引擎，出口值首度突破100億美元，且年增率高達94.7%；礦產品受低基期作用，轉為年增7.2%；電子零組件、基本金屬、機械、塑橡膠及其製品續呈減勢，惟跌幅均收斂至 1年來最小。去年電子零組件及傳產貨品出口俱呈衰退，其中電子零組件減10.7%，餘減約2成上下；僅資通與視聽產品逆勢成長 28.9%，規模值改寫歷史新高紀錄。
就主要市場方面，12月對美國出口金額攀上單月新高，年增49.7%，對東協、歐洲、日本出口值皆為歷年同月最佳，各年21.7%、16.0%、10.1%，對中國大陸與香港則年減6.4%。去年對陸港出口減18.1%，占總出口比重降至35.2%的21年來低點；對美、歐市場出口正成長且規模均創新高，占比各升抵17.6%、9.8%，分別為近21年、12年來最高，尤其美國占比追上東協，列我國第二大出口市場，這是17年來首次出現。
若與亞洲主要鄰近市場相較，雖然去年我國出口年衰退9.8%相對較重，但背後主要有2大原因，除疫情期間過去3年我國出口高速成長46%，優於亞洲鄰近國，導致出口基期偏高，加上外銷市場高度集中於中國及香港，在中國經濟疲弱不振之下，我國出口也受到較大衝擊。
至於今年1、2月出口展望，蔡美娜說，今年農曆春節在2月，去年則在1月，受到季節性因素影響，今年1月工作天數比去年多了6天，因此，預估出口有望連3紅，1月出口值估在378億至390億美元，年增20%至24%，只是2月可能也會因春節的季節性因素，年增率可能會下降，因此，1、2月要一起看會比較準確，但她說「出口已走出低潮，慢慢轉向另一個上升循環」。