礦工記憶／延續老礦工文史館！新北市府推策展：持續溝通協助續租

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新北市觀旅局則說明，本次策展仍是以新北市府為主導角色，與礦工耆老們合作，提供文史、文物作為展示，同時，策展日程會在礦工文史館閉館前就開始進行，因此目前的規劃形式，並非外界所想的，將礦工文史館移到市府的公有空間繼續經營，與老礦工們所期待的「公立礦工文史館」有落差。
盼文史館留在原址 議員：與地主洽談續租
而在猴硐地區，除了有老礦工們的文史館以外，新北市政府也自2010年起，整合當地的選煤廠、礦工浴室等多個煤礦舊址，規劃成「猴硐煤礦博物園區」，卻唯獨遺漏了瑞三煤礦本坑，以及坑口附近的充電室、辦公室（現「猴硐礦工文史館」位址）等地，江怡臻對此表示，「因為那邊還是屬於瑞三公司的私人財產，政府不可能強制要求他們讓出土地。」同時她也透露，「當地議員們和瑞三公司的溝通交涉一直沒有很順利，不過後續市府還是會繼續和瑞三公司接洽續租的可能性。」
對此，礦工文史館的志工周朝南直言，最理想的情況，是能將文史館留在現在的位址繼續經營，「因為礦坑就在這裡，這整塊就是一個現成的歷史現場，再加上我的文物、史料貢獻給國家，就是一個人工也造不出來的礦工文史館。」不過這部分，仍有賴新北市政府後續與瑞三公司的接洽結果。
然而，面對市政府的善意協助，周朝南仍表達感激，不過他也強調，除了文物、史料的保存以外，「故事」才是他們最想留下的東西。「我都81歲了，其他志工最年輕的也已經70幾歲，我們還能撐多久？」因此他坦言，希望市政府可以安排人力，來接棒他們的口述歷史，「我們還是會繼續做，做到我們的餘生為止，但等到我們凋零，就需要有人來傳承這些故事。」
針對這項訴求，江怡臻表示，「目前市府的青年局、觀旅局，或是文化局有培訓經驗的文化志工，都有機會可以來接手這項傳承工作。」對此，觀旅局表示，目前「瑞三鑛業整煤廠周邊二期修復工程」將持續洽詢礦工文史館及老礦工們的意見，未來也致力整合所有礦工文物和耆老們的口述歷史、規劃延續導覽工作。
不過，對於實際做法，觀旅局目前尚未提出具體的執行方向，同時，是否真能如礦工們所願，由國家接手經營礦工文史館，並整合納入「猴硐煤礦博物園區」，還有賴新北市府的下一步規劃。
「產煤裕國」養活百種人！他們都是「礦工之子」
在競選總部成立當天，賴清德忍不住在支持者面前哽咽回憶，自己從小在礦坑長大，礦坑工作暗無天日、傷亡率高，父親也因採礦意外過世，還表示願意把萬里老家交付公益信託，作為「礦工生活紀念館」。
而如今社會上各行各業也不乏「礦工之子」，無論是知名導演吳念真、還是董事長樂團的主唱吳永吉，都曾闡述兒時看著家長在礦坑討生活的辛苦故事，可見煤礦產業的歷史意義，保存礦工記憶的呼聲也逐漸在社會上發酵。