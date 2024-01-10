礦工記憶／瑞芳老礦工揭歷史回憶　自費打造文史館：只想被記得

礦工記憶／延續老礦工文史館！新北市府推策展：持續溝通協助續租

▲2010年起，新北市政府在猴硐設立「猴硐煤礦博物園區」，唯獨遺漏了現行的「礦工文史館」，而議員江怡臻透露，目前新北市府正在和瑞三公司洽談文史館的續租事宜。（圖／記者葉志明攝）
▲2010年起，新北市政府在猴硐設立「猴硐煤礦博物園區」，唯獨遺漏了現行的「礦工文史館」，而議員江怡臻透露，目前新北市府正在和瑞三公司洽談文史館的續租事宜。（圖／記者葉志明攝）

記者黃禹馨／專題報導

位於新北市瑞芳的猴硐地區，一群退休老礦工，靠著每個月3500元的老人年金，在舊有的瑞三煤礦本坑口附近，打造一座「猴硐礦工文史館」，除了展出礦工文物及史料紀錄，老礦工們的口述導覽更是「活歷史」。無奈文史館租約將於2024年6月底到期，新北市觀光旅遊局則決定與老礦工們合作策展，並持續協助文史館的續租事宜，致力留下這座礦工文史館。

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2024年總統大選進入倒數階段，有關賴清德祖厝的礦工工寮議題持續延燒，而以煤礦工作室改建而成的「猴硐礦工文史館」，如今也面臨租約到期得熄燈的窘境，長期關注文史館的新北市議員江怡臻表示，「目前我們爭取到市府現有的烘砂室等空間和經費，希望可以先把礦工文史館的文物移過來，做一個短期的策展。」

新北市觀旅局則說明，本次策展仍是以新北市府為主導角色，與礦工耆老們合作，提供文史、文物作為展示，同時，策展日程會在礦工文史館閉館前就開始進行，因此目前的規劃形式，並非外界所想的，將礦工文史館移到市府的公有空間繼續經營，與老礦工們所期待的「公立礦工文史館」有落差。

盼文史館留在原址　議員：與地主洽談續租

而在猴硐地區，除了有老礦工們的文史館以外，新北市政府也自2010年起，整合當地的選煤廠、礦工浴室等多個煤礦舊址，規劃成「猴硐煤礦博物園區」，卻唯獨遺漏了瑞三煤礦本坑，以及坑口附近的充電室、辦公室（現「猴硐礦工文史館」位址）等地，江怡臻對此表示，「因為那邊還是屬於瑞三公司的私人財產，政府不可能強制要求他們讓出土地。」同時她也透露，「當地議員們和瑞三公司的溝通交涉一直沒有很順利，不過後續市府還是會繼續和瑞三公司接洽續租的可能性。」

對此，礦工文史館的志工周朝南直言，最理想的情況，是能將文史館留在現在的位址繼續經營，「因為礦坑就在這裡，這整塊就是一個現成的歷史現場，再加上我的文物、史料貢獻給國家，就是一個人工也造不出來的礦工文史館。」不過這部分，仍有賴新北市政府後續與瑞三公司的接洽結果。

▲周朝南透露，目前瑞三本礦坑舊址也是由老礦工們自費修復了50公尺，讓遊客親歷文史館之餘，也可以親身到礦坑內體驗。（圖／記者葉志明攝）
▲周朝南透露，目前瑞三本礦坑舊址也是由老礦工們自費修復了50公尺，讓遊客親歷文史館之餘，也可以親身到礦坑內體驗。（圖／記者葉志明攝）
然而，面對市政府的善意協助，周朝南仍表達感激，不過他也強調，除了文物、史料的保存以外，「故事」才是他們最想留下的東西。「我都81歲了，其他志工最年輕的也已經70幾歲，我們還能撐多久？」因此他坦言，希望市政府可以安排人力，來接棒他們的口述歷史，「我們還是會繼續做，做到我們的餘生為止，但等到我們凋零，就需要有人來傳承這些故事。」

針對這項訴求，江怡臻表示，「目前市府的青年局、觀旅局，或是文化局有培訓經驗的文化志工，都有機會可以來接手這項傳承工作。」對此，觀旅局表示，目前「瑞三鑛業整煤廠周邊二期修復工程」將持續洽詢礦工文史館及老礦工們的意見，未來也致力整合所有礦工文物和耆老們的口述歷史、規劃延續導覽工作。

不過，對於實際做法，觀旅局目前尚未提出具體的執行方向，同時，是否真能如礦工們所願，由國家接手經營礦工文史館，並整合納入「猴硐煤礦博物園區」，還有賴新北市府的下一步規劃。

「產煤裕國」養活百種人！他們都是「礦工之子」

在競選總部成立當天，賴清德忍不住在支持者面前哽咽回憶，自己從小在礦坑長大，礦坑工作暗無天日、傷亡率高，父親也因採礦意外過世，還表示願意把萬里老家交付公益信託，作為「礦工生活紀念館」。

而如今社會上各行各業也不乏「礦工之子」，無論是知名導演吳念真、還是董事長樂團的主唱吳永吉，都曾闡述兒時看著家長在礦坑討生活的辛苦故事，可見煤礦產業的歷史意義，保存礦工記憶的呼聲也逐漸在社會上發酵。

▲圖左建築為賴清德老家「賴皮寮」位址，而他表示願意把萬里老家交付公益信託，作為「礦工生活紀念館」。（圖／記者葉志明攝）
▲圖左建築為賴清德老家「賴皮寮」位址，而他表示願意把萬里老家交付公益信託，作為「礦工生活紀念館」。（圖／記者葉志明攝）

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