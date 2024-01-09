日本演歌天后膠原病驟逝！八代亞紀享壽73歲 允諾重返歌壇失約了
日本演藝圈又傳悲歌！曾來台表演過的演歌天后八代亞紀，今（9）日驚傳罹患急性間質性肺炎病逝消息，享壽73歲。去年8月身體不適的她，宣布暫停演藝工作，依舊信心滿滿表示會重返工作岡位，希望歌迷能等待她，沒想到日媒報導她因罹膠原病，病情不斷惡化，早在去年12月30日病逝，讓粉絲相當傷心。
記者江芷稜／綜合報導
據經紀公司透露，八代亞紀去年8月因身體不適，經多家醫院檢查後被診斷出患有「膠原病」，在官方網站宣布暫停活動，從此一直與疾病相抗衡。她不捨地說：「我很難過暫時離開我最喜歡的歌曲和繪畫一段時間，但我一定會健康地回來，所以請等我。我會的。我盡力了，期待再次見到大家的那一天。」無奈病情急轉直下，演變成急性間質性肺炎，造成免疫系統失常。
儘管八代亞紀對病情充滿信心，無奈不敵病魔，在去年底撒手人寰。她是一名多才多藝的藝人，不僅是70、80年代日本演歌界的重量級歌手，還具有演員、畫家身分，1971年出道後，發表過〈淚戀〉、〈愛的終點站〉、〈舟唄〉等多首熱門歌曲，2021年，在進入演藝界第50週年的時候，更獲得了表揚日本傑出藝人成就的第42屆松尾藝能賞。
八代亞紀生前於2001年、2015年兩度來台，2015年舉辦演唱會以日、中、英多國語言演唱，共換了5套造型、演唱24首曲目，打破傳統演歌的靜態表演方式，以舞蹈帶給台灣粉絲驚喜，並罕見曬出和服造型，展現對台灣歌迷的重視，結束後還到士林夜市大啖香腸、烤魷魚等美食，保持愉悅心情，在粉絲面前散發出最美好的那一面。
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