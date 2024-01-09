攻非現金支付！金管會又有新目標　2026年交易額要拚10兆

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金管會更觀察到，非現金支付金額（含ATM轉帳購物）占民間消費總金額的比率，已由2019年的50.18%逐步成長為2023年前3季的63.47%，顯示非現金支付工具已與民眾之日常交通、購物及旅遊娛樂等消費密切相關，讓民眾充分享受科技進步及非現金支付工具帶來的方便性。
同時，為延續非現金支付交易推動的成果，金管會也參考我國近年非現金支付統計資料、國際研究報告及主要金融機構與周邊單位意見，並考量國人日常消費金額已有6成以上使用非現金工具支付，且非現金支付市場環境發展漸趨成熟，訂定2026年非現金支付交易筆數達80億筆，交易金額達新台幣10兆，作為未來3年非現金支付目標值。
金管會也參考國際提供的數據，說明國際主要國家，在非現金支付交易的比率。像是中國和韓國已達到8成，英國約65%，新加坡和加拿大約63%，美國53%，法國50%，日本32%，德國則不到3成。
金管會強調，未來3年除持續推動非現金支付交易的成長外，也將致力於擴大小額支付應用場域及各地區域性商圈市集等非現金支付使用場域，規劃與相關部會共同合作推廣，以增加民眾可使用非現金支付的商家業者，提升民眾日常生活便利性。