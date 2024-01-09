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攻非現金支付！金管會又有新目標　2026年交易額要拚10兆

▲金管會持續推動非現金支付交易，並訂定新目，2026年非現金支付交易筆數要達80億筆，交易金額達新台幣10兆元。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會持續推動非現金支付交易，並訂定新目，2026年非現金支付交易筆數要達80億筆，交易金額達新台幣10兆元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台灣民眾越來越多人使用非現支付交易，金管會今（9）日也宣布，持續推動非現金支付交易，並訂定新目標，即2026年非現金支付交易筆數要達到80億筆，交易金額達新台幣10兆元。

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根據金管會統計，去（2023）年截至11月止，台灣非現金支付交易金額達新台幣6.66兆元，預估全年可達7.26兆的交易金額，已經超過去年達6兆的目標。同時，去年截至11月止交易筆數為62.62億筆，估計全年可達68.32億筆，達成率為目標值的87.22%。

金管會更觀察到，非現金支付金額（含ATM轉帳購物）占民間消費總金額的比率，已由2019年的50.18%逐步成長為2023年前3季的63.47%，顯示非現金支付工具已與民眾之日常交通、購物及旅遊娛樂等消費密切相關，讓民眾充分享受科技進步及非現金支付工具帶來的方便性。

同時，為延續非現金支付交易推動的成果，金管會也參考我國近年非現金支付統計資料、國際研究報告及主要金融機構與周邊單位意見，並考量國人日常消費金額已有6成以上使用非現金工具支付，且非現金支付市場環境發展漸趨成熟，訂定2026年非現金支付交易筆數達80億筆，交易金額達新台幣10兆，作為未來3年非現金支付目標值。

金管會也參考國際提供的數據，說明國際主要國家，在非現金支付交易的比率。像是中國和韓國已達到8成，英國約65%，新加坡和加拿大約63%，美國53%，法國50%，日本32%，德國則不到3成。

金管會強調，未來3年除持續推動非現金支付交易的成長外，也將致力於擴大小額支付應用場域及各地區域性商圈市集等非現金支付使用場域，規劃與相關部會共同合作推廣，以增加民眾可使用非現金支付的商家業者，提升民眾日常生活便利性。

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