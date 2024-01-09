▲研究：長者定期「為牙齒做1事」可降低中風風險！

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唾液腺隨年紀退化 長者易覺口乾、產生口腔細菌台北市牙醫師公會醫師温斯勇指出，除了生活飲食習慣不當可能導致長者齲齒增加，長者們也可能因為慢性病用藥，例如巴金森氏症藥物等，以及隨著年齡增長唾液腺退化等因素，導致唾液分泌減少、經常覺得口乾，容易滋生口腔細菌。
研究：定期規律洗牙 降低中風風險！台北市牙醫師公會指出，過去已有多項研究顯示，口腔中引發牙齦發炎的病原菌抗原刺激可能導致血管發炎加劇。除了已知牙周病與糖尿病、心血管疾病息息相關。最近一項以健保資料庫進行的追蹤分析發現，定期規律洗牙、積極口腔健康管理，就有機會降低中風風險！
該研究分析2002-2007年30-59歲成年人、逾一百二十萬人資料，依據其洗牙頻率，分為對照組以及洗牙組（六年間洗牙至少六次），並持續追蹤該群人於2008-2014年間發生中風的情況。結果發現洗牙組中風風險是對照組的61%（aHR = 0.61）。
牙周病致牙齦萎縮 「牙根」蛀牙風險大增此外，很多年紀大的銀髮族、因為牙周病有著程度不等的牙齦萎縮，更是使得「牙根」蛀牙風險大增。由於牙根比牙冠的琺瑯質更為脆弱、一但蛀牙破壞速度會比牙冠蛀牙還要快！這也就是為什麼健保除了原本提供12歲以上民眾每半年洗牙一次之外，今年3月1日起，另外針對付65歲以上、糖尿病、中風、洗腎、身障等8大類高齲齒風險患者提供每3個月1次「塗氟」服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60487
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